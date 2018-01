EMOTIVAN PRIZOR IZ ZAGREBAČKE ZRAČNE LUKE: Izbjeglica iz Iraka nakon tri godine napokon zagrlio svoje sinove

Nakon tri godine, iračka obitelj Alfaloog ponovno je zajedno.

Ahmed Alafloog pobjegao je iz Iraka u nadi da će negdje drugdje svojoj obitelji osigurati bolji život negdje drugdje. U Hrvatsku je stigao 2015. godine u velikom izbjegličkom valu koji je u to vrijeme prolazio balkanskom rutom. Svoj je put nastavio prema Finskoj, no, s obzirom na uredebu prema kojoj država ulaska može biti jedina nadležna za pitanje azila, Ahmed je nakon godinu dana vraćen u Hrvatsku gdje je bio smješten u Prihvatilištu za tražitelje azila u zagrebačkim Dugavama.

Nakon godinu dana u Prihvatilištu odobren mu je azil te je tada počeo raditi na dovođenju svoje obitelji u Hrvatsku. U tome mu je pomogla Isusovačka služba za izbjeglice. Ahmedovoj ženi i djeci odobrena je viza za Hrvatsku te su prošle subote sletjeli u Zagreb.

Obitelj Alafloog u Zagreb je sletjela 13. siječnja u 19 sati, no, do formalnog ulaska u zemlju morali su čekati ponoć s obzirom na to da im je viza vrijedila tek od 14. siječnja.



Kad su se u ponoć otvorila vrata, djeca su jedva dočekala otrčati u zagrljaj svom ocu kojeg nisu vidjeli godinama. ‘Kada sam ih vidio, gotovo da mi je srce stalo, samo sam kleknuo pred njih i zagrlio ih. Nisam ih želio pustiti. Obitelj me cijelo ovo vrijeme držala na životu, a sada ćemo ovdje u Hrvatskoj zajedno stvoriti novi život. Bitno je da smo zajedno i da je mir’, rekao je Ahmed.

Obitelj Alfaloog sada živi u zagrebačkom Botincu, a djeca će uskoro krenuti u osnovnu školu. U integraciji u društvo nastavit će im pomagati Isusovačka služba za izbjeglice i to u vidu pomoći pri traženju posla i uključivanjem obitelji u različite aktivnosti, piše Jutarnji list.