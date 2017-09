[VIDEO] EKSTREMNA KIŠA POGODILA ISTRU: Nabujala rijeka odnijela nasip, neki dijelovi poplavljeni

Vrlo izraženi grmljavinski sustav jutros je od Tinjana do zapada Rijeke donio iznimno obilne količine kiše.

Prema podacima s meteoroloških postaja, najviše kiše palo je u zaleđu Matulja. Gotovo nestvarno djeluje podatak o 222 mm koliko je od ponoći zabilježila meteorološka postaja Stara Pošta. Ekstremnih 177 mm palo je i u Poljanama, a više od 100 mm zabilježila je i postaja na zapadnom izlazu iz tunela Učka, piše Istramet

I Pazinštinu je natopila ekstremna kiša. Nabujala je Pazinčica, a poplavljene su brojne njive na širem području. Obilne kiše bilo je i na Tinjanštini (70-ak mm), ali i na Žminjštini gdje je zabilježeno do 104 mm.

Na ostatku područja kiše ima u manjim količinama, no vrijedi izdvojiti Kanfanar (50 mm), Vodnjan (46 mm) i Pulu-Borik (37 mm). Iako na istoku Istre (još) nije bilo obilnije kiše, zbog velike količine oborina na slivu nabujala je rijeka Raša, piše Istramet.

Dijelovi Istre su pod vodom nakon što je nabujala rijeka Raša odnijela privremeni nasip postavljen tijekom obnove mosta. Iako je, prema riječima svjedoka, ispod nasipa puštena cijev za protok vode širine jednoga metra, to očito nije bilo dovoljno da primi svu vodu.

Snažne grmljavinske ćelije osim obilnih oborina donijele su i pijavice koje su zabilježene na otvorenom moru. Jedna se razvila kod Rovinja, a druga na moru ispred Peroja. S obzirom na jačinu grmljavinskih sustava, pijavica je vjerojatno bilo i više, a nije isključeno da se u nastavku dana jave nove.

Državni hidrometeorološki zavod za danas predviđa djelomice sunčano vrijeme. Promjenljivije na sjevernom Jadranu i u Gorskome kotaru, uz povremenu kišu i grmljavinske pljuskove, navečer ponegdje i obilnije, a prolazno je kiša moguća i u Lici, na srednjem Jadranu te u sjeverozapadnim predjelima. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a na Jadranu umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo. Najviša temperatura uglavnom između 23 i 28 °C.

U ponedjeljak će, pak, u sjevernim predjelima biti djelomice sunčano, ponegdje uz malo kiše, uglavnom na zapadu. Drugdje promjenljivo do pretežno oblačno s kišom i grmljavinskim pljuskovima, koji će ponegdje biti i obilniji. Puhat će umjereno i jako, povremeno i olujno jugo i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od 16 do 22, a najviša dnevna od 22 do 27, u Slavoniji do 31 °C.