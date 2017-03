EKONOMSKI STRUČNJAK O KRIZI U TODORIĆEVOM IMPERIJU: ‘Ruske banke preuzimaju procese, a to nikako nije dobro’

Vijest sa sastanka održanog još 5. ožujka u Banskim dvorima da Vlada neće spašavati Agrokor novcem iz državnog proračuna, komentirao je ekonomski analitičar Damir Novotny rekavši da to nije najbolja vijest za tu kompaniju.

“To nije najbolja vijest jer Agrokor zapošljava više od 30 tisuća ljudi. Trebalo je učiniti maksimum u okviru zakona, predstečajna nagodba je mogla biti rješenje. Kada proces preuzimaju banke, a najagilnije su ruske banke koje su u ruskom državnom vlasništvu, to prelazi u sferu politčkog procesa. To je ozbiljno da ruska država upravlja procesima u Hrvatskoj i to nije dobro”, kazao je Novotny za N1 televiziju.

ODLUČENO NA TAJNOM SASTANKU U VLADI: Država neće spašavati Agrokor, bijesni Todorić zaprijetio posljedicama

“To treba biti ekonomski, a ne politički proces”

Novotny smatra da je u slučaju Agrokora trebalo ići na predstečajnu nagodbu te da menadžment svakako treba otići. Također je rekao da su domaći vjerovnici trebali preuzeti glavnu riječ u rješavanju procesa. Od eventualnog dolaska Rusa, kaže, Hrvatska neće imati koristi.



“Nadam se da će prevladati ekonomski kitreriji, a ne politički jer to ne bi bilo dobro. Od same inicijacije tih informacija s ruske strane, nastupom veleposlanika Rusije, se pokazalo da se radi o političkom procesu, a ne ekonomskom. Nisu razgovarale banke nego se političkim jezikom govorilo”, kazao je Novotny.

U SLUČAJU KRAHA HRVATSKOJ PRIJETI VELIKI POTRES: ‘Agrokor mora opstati pod svaku cijenu’

Sukob interesa Rusije i Zapada u široj regiji

Na pitanje kakve bi to moglo imati posljedice po Hrvatsku, ovaj ekonomski analitičar kaže da treba sagledati širi regionalni kontekst gdje se sukobljavaju interesi zapadnih saveznika i EU s jedne te Rusije s druge strane.

“Mi govorimo o industriji hrane i poljoprivrednim zemljištima i ruske banke mogu biti u funkciji politčkih ideja koje ne bi odgovarale onome čemu RH teži, a to je ubrzani rast ekonomije. Ako dođe do sloma taj rast se može usporiti”, zaključio je.

IZ AGROKORA NEGIRAJU PROBLEME U POSLOVANJU: ‘Možemo odgovoriti svim financijskim obvezama’