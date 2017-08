EKONOMSKI STRUČNJAK O POSKUPLJENJU STRUJE: ‘To je veći udar na građane od novog poreza na nekretnine’

Profesor ekonomskog fakulteta i predsjednik SDP-ovog savjeta za gospodarska pitanja Josip Tica za N1 je govorio o rastu BDP-a, poskupljenju struje, Agrokoru, dionicama INA-e i drugom.

BDP je porastao više od očekivanog, kaže Tica i dodaje da je odlično to što izvozni sektor u Hrvatskoj vuče ekonomiju. Smatra da je rast BDP-a prirodan, ali zabrinjavajući su neki poremećaji u industrijskoj proizvodnji te činjenica da tijekom ljeta nezaposlenost nije pala.

‘S takvom stopom rasta zaostajemo za Europom a više sličimo Albaniji’

‘To može opet značiti da su svi otišli i nemate koga zaposliti ili da je turizam zapošljavao a da je netko drugi korigirao broj zaposlenih’, rekao je profesor Tica. Dodaje i da su turizam i opipljivi realni izvoz dobre vijesti te da Hrvatska prvi puta izvozi više roba nego usluga.

Kada je riječ o turizmu, godinu je nazvao rekordnom, no točna će se procjena moći napraviti tek nakon ljeta.



Na pitanje je li 3 posto rasta BDP-a dovoljno s obzirom da je kamata veća od toga, Tica kaže da ćemo s takvom stopom rasta zaostajati za istočnom i zapadnom Europom

‘Mi čak konvergiramo k Albaniji u ekonomskom razvitku, a s druge strane imate bliži problem – a to je da mi kamate na dug plaćamo preko 10 mlrd. kuna. U slučaju da u srednjem roku dođe do normalizacije kamata i rasta cijene zaduživanja nama to visi nad vratom. Moramo se pripremiti na taj udar. Zbog rasta kamata ćemo možda morati rezati plaće, dodatke da bi platili veću kamatu. Najvažnije je provesti reforme. Pitanje je imamo li viziju povesti zemlju u tom smjeru’, rekao je.

‘Prodaja HEP-a je totalno iracionalna’

Tica dodaje i da će stanje u Agrokoru dosta utjecati na BDP. Po tom se pitanju slaže s procjenom HNB-a.

Upitan o poskupljenju struje, kaže da će podizanje troška smanjiti potrošnju kućanstava i negativno djelovati na poslovnu zajednicu.

‘Meni je to dosta grubo i naglo. Rast je još krhak i nagla je promjena. Taj izdatak je snažno povećan, ja mislim, i za nekoliko puta veći nego bi bilo značajno povećanje poreza na nekretnine jer značajno više udara na kućanstva. Zato što kad gledate režije – komunalna naknada vam je manja od računa za struju’, rekao je.

Osvrnuo se i na kupnju dionica INA-e.

‘Imate jedna suludi prijedlog. Prodajete energent budućnosti da bi kupili energent prošlosti. Ima, naravno, argumenata da se vrati kontrola nad INA-om, ali prodaja HEP-a je jedan potez koji graniči s totalnom iracionalnošću. Privatizacija HEP-a će imati dalekosežne posljedice na Hrvatsku nego što može biti bilo koji problem kojeg sada možemo sagledati’, rekao je Josip Tica za N1.