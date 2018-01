EKONOMSKI STRUČNJAK NAGAZIO PLENKOVIĆA I MARIĆA: ‘Smanjenje PDV-a je nešto najgore što bi se Hrvatskoj moglo dogoditi u ovom trenutku’

‘Nismo naučili da smo mala, nerazvijena zemlja i da treba ozbiljno prionuti radu i voditi razumnu ekonomsku politiku’, poručuje Santini.

Premijer Andrej Plenković i ministar financija Zdravko Marić slavodobitno su ovoga tjedna potvrdili da će Vlada u narednom razdoblju smanjiti stopu PDV-a. Prema svemu sudeći, vladajući namjeravaju smanjiti PDV za jedan postotni poen, čime bi država ostala bez dvije milijarde kuna potencijalnih prihoda. Iako je javnost s odobravanjem dočekala najave s Markova trga, ekonomski analitičar Guste Santini poručuje da bi se takvim potezom odustalo od porezne reforme, ekonomskih aspekata poreza i oporezivanja te od aktivne gospodarske politike.

“To je najgore što bi se Hrvatskoj moglo dogoditi u ovom trenutku. Jednake ocjene zaslužuje i smanjivanje trošarina na uvoz automobila”, jasno izjavljuje Santini u razgovoru za Radio 101.



‘Tko je to smanjivao PDV?’

Ekonomski stručnjak ovako objašnjava svoju tezu. “Gospodarstvo povećava stope rasta. A da bi gospodarstvo povećavalo stope rasta u maloj zemlji kao što je Hrvatska, to može samo izvozna orijentacija. Da bi bila to izvozna orijentacija, između ostaloga treba smanjiti izravne poreze – poreze na rad i poreze na kapital. Kako je PDV porez na potrošnji, on se ne izvozi”, kaže Santini.

Smanjenje PDV-a, poručuje Santini, povećava privlačnost hrvatskog tržišta inoponudi. “S druge strane, zato što su veći porezi na rad, posebno na osobne dohotke, za taj iznos se smanjuje konkurentnost. Prema tome, Hrvatskoj trebaju što niži porezi, trebalo je umjesto ovih trošarina povećati neoporezivi dio dohotka. Treba raditi dalje na smanjenju poreznih stopa, posebno marginalnih”, govori analitičar.

“Volio bih čuti koje su to zemlje smanjivale PDV. Kad je došla kriza, Brown je bio premijer Velike Britanije, išao je smanjivati PDV pa se korigirao i to vratio nazad. Kancelarka je podignula PDV i tako prikupila sredstva koja je usmjerila u povećanje prodaje automobila jer je to značajan segment njemačke industrije”, pojašnjava Santini.

‘Mala smo i nerazvijena zemlja’

I zato je Santini siguran kako je smanjenje PDV-a danas loš potez.

“PDV je porez budućnosti, zemlja poput Hrvatske PDV mora njegovati, a smanjivati izravne poreze. Smanjivanje PDV-a je više nego sumnjivo. Polako smo zaboravili krizu iz 2008. godine. Zaboravili smo kako se pumpaju baloni, mislim da ćemo uskoro svjedočiti novim globalnim problemima, a onda će se Hrvatskoj opet dogoditi ono što nam se dogodilo 2008. godine jer ništa iz te krize nismo naučili. Nismo naučili da smo mala, nerazvijena zemlja i da treba ozbiljno prionuti radu i voditi razumnu ekonomsku politiku u dijelu u kojem to uopće više možemo jer smo ulaskom u EU izgubili veliki dio suvereniteta”, kaže Santini i za kraj zaključuje:

“Danas je smisao ekonomske politike da država bude poslovni partner svome gospodarstvu. Sve to sugerira smanjivanje izravnih poreza i zadržavanje PDV-a”.