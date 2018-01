EKONOMSKI STRUČNJACI ZA NET.HR ANALIZIRALI ŠTO SE KRIJE IZA NAJAVE SMANJENJA PDV-a: ‘Treba biti oprezan…’

Planirano, barem prema prijašnjim izjavama, smanjenje PDV-a za džepove građana ne bi trebalo značiti ništa značajno, jednako kao ni za poduzeća. Međutim, politički…

Nakon što je premijer na aktualnom prijepodnevu u Saboru kazao kako će Vlada smanjiti PDV, a ministar financija to i potvrdio, takav se potez u javnosti počeo sve više analizirati. Nijedan od dva glavna aktera nije iznio podatak koliko bi smanjenje konkretno trebalo biti pozivajući se tek na ranije planove, a Marić je kazao kako će svjetlo dana ugledati tek uoči uvođenja poreza na nekretnine.

No, prema ranijim izjavama premijera koji je još u predizbornoj kampanji detaljno pojasnio naum smanjenja PDV-a, Vlada je za drugu godinu mandata planirala smanjenje aktualne stope PDV-a, koju je Kukuriku koalicija podigla s 23 na 25 posto, za jedan posto. “To smanjenje od jednog postotnog boda ukupno iznosi 1,6 milijardi kuna”, kazao je tada premijer dodajući kako PDV do kraja mandata planiraju spustiti na 23 posto.



Neki ekonomski stručnjaci smatraju kako bi građani smanjenje PDV-a za jedan posto možda ipak mogli osjetiti, dok drugi vjeruju da se time neće dogoditi nikakve značajne promjene.

Sve na trgovcima

“To može puno značiti jer je jedan posto zapravo četiri posto ukupnih prihoda koje proračun prepoznaje kao priljev PDV-a. Tako bi se za četiri posto trebale smanjiti i cijene, no to će se dogoditi samo ako trgovci taj dio sebi ne ostave u džepu. Stoga bi država trebala imati poluge kojima bi to spriječila poput kazni ili penala”, kaže nam profesor Drago Jakovčević, koji smatra kako treba ipak doći do drugačijih izmjena, a to je prije svega smanjenje PDV-a na hranu i piće zbog kojeg je, pojašnjava, Hrvatska postala nekonkurentna i turistički najskuplja destinacija.

Upravo stoga, prema mišljenju profesora Jakovčevića, Hrvatska neće biti tako uspješna ove godine kako si je to zamislio ministar turizma. “Na tržište se vraćaju Grčka, Turska, Egipat, Španjolska je snažna… nama je cjenovna konkurentnost put za daljnji razvoj”, kaže prof. Jakovčević ističući kako bismo trebali imati nultu stopu poreza na kruh i mlijeko.

Jedan posto za Vladu izdržljivo

Smanjenje PDV-a za jedan postotni bod prema mišljenju ekonomiste Damira Novotnya za građane neće puno značiti. Novotny smatra kako ukupno porezno opterećenje država treba vratiti na ono kakvo je bilo prije krize. Povećanjem PDV-a, ističe, Vladin sektor nije osjetio krizu dok su građani i privatni sektor to osjetili i morali su se prilagođavati.

“Bojim se da jedan postotni bod privatni sektor sada neće ni osjetiti, jednako kao što to neće previše osjetiti ni kućanstva. Smatram da bi trebalo uvesti međustopu za sve prehrambene proizvode kako što su to uvele brojne europske zemlje, između 8 i 10 posto, a za ekološke proizvode tri posto. Na toj se strani trebaju tražiti rasterećenja što bi Vladi bio veliki šok. Jedan posto za njih je izdržljivo. Ministar razumije situaciju i on će ipak razmisliti”, kaže Novotny za Net.hr.

Da jedan postotni bod neće učiniti nikakvu razliku smatra i profesor Ljubo Jurčić, koji ističe da je riječ o potezu koji je politički i koji bi kao takav trebao imati pozitivan odjek u javnosti.

Na krilima svjestke i europske ekonomije

“Mi smo trenutno u konjukturi samo zbog svjetske i europske ekonomije i to se preljeva na nas, mi rastemo na tom valu. U proračunskim bilancama smo pozitivni jer Hrvati imaju malu potrošnju, a izvoz nam se oporavlja. Pritom imamo i stagnaciju dugova. Sve to oni u Vladi znaju i zato bi smanjili PDV. No, ne znaju još što točno učiniti jer ne znaju kakva će biti iduća godina, hoće li ona i dalje biti u konjukturi. Ako se dogode negativne promjene oni nemaju poluge niti reforme kojima bi spriječili posljedice i zato nemaju ni stručnog odgovora na sve ovo. Stoga ja i smatram da je to više neka politička mjera nego porezna i ekonomska”, pojašnjava nam profesor Jurčić.

I on ističe održavanje turizma na postojećoj razini kao važnu stavku koja bi Hrvatskoj nešto ekonomski značila, jednako kao i održavanje rasta izvoza. To dvoje, smatra, dalo bi nam stabilnost i stagnaciju kad je riječ o dugovima.

Profesor Jurčić ne vjeruje da će građani osjetiti smanjenje PDV-a, jer je kaže konkurencija kad su u pitanju cijene odradila svoje. “Malo će se to pozitivno odraziti na poduzeća, ali samo matematički jer kad se dobiveni iznos rasporedi na njih 20.000 dobije se premalo da bi to rezultiralo restrukturiranjima ili stvaranjem novih proizvoda”, zaključuje Ljubo Jurčić.