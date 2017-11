EKONOMSKI ANALITIČAR: ‘Zbog jedne stvari Hrvati više neće iseljavati u Njemačku ili Irsku već Češku i Slovačku’

Iako se dosad uvriježilo mišljenje kako Hrvati najčešće emigriraju u zemlje zapadne Europe poput Njemačke i Irske, uvođenjem eura, taj bi se trend, tvrde stručnjaci, mogao promijeniti pa bi nove destinacije za odlazak “trbuhom za kruhom” lako mogle postati zemlje poput Češke i Slovačke.

Proces uvođenja eura izvršit će daljnji pritisak na smanjenje plaća u javnom sektoru, a tu treba biti oprezan i selektivan jer može doći do daljnjeg odlijevanja kvalitetnijih kadrova iz javnog sektora, upozorenje je to Željka Lovrinčevića, analitičara Ekonomskog instituta, piše Novi list.

Lovrinčević je za Novi list dao sažetu analizu gorućih ekonomskih problema u Hrvatskoj, ustvrdivši da se javne financije stabiliziraju jer na prihodovnoj strani imamo višak od pet milijardi uslijed porezne reforme, a da se rashodna rasteretila zbog smanjenja troška kamata na javni dug koji se zanavlja po nižim stopama, što ocjenjuje dobrim.

‘Plaće u Hrvatskoj su brutalno smanjene’

“Ipak, privatizacija, »outsourcing« i reformski zahvati (osim porezne reforme) su zaustavljeni, a plaće brutalno smanjene pa bi nam se moglo desiti da nam destinacije za emigriranje postanu i Češka i Slovačka, i druge zemlje koje to nikad prije nisu bile. Proces uvođenja eura izvršit će daljnji pritisak na smanjenje plaća u javnom sektoru, a tu treba biti oprezan i selektivan jer može doći do daljnjeg odlijevanja kvalitetnijih kadrova iz javnog sektora”, upozorio je, dodavši kako bi njegovo rješenje bilo uvođenje sezonskog sustava cijena, što znači da se počne uzimati u obzir da nam je treći kvartal, zbog turizma, gospodarski najjači te da se što je moguće više porezna presija sa rezidenata prebacuje na nerezidente.

Je li rješenje u uvođenju sezonskog sustava cijena?

To bi značilo da bi u tom razdoblju cijene bile nešto skuplje, a poskupjele bi i cestarine, kao i sezonske trošarine.

Lovrinčević predlaže i poskupljenje sezonske vrste usluga, da cijena vode bude viša jer je se tada više troši, a to bi trebalo uključiti i lokalne cijene, javna poduzeća, struju, reguliranje sezonskih rasprodaja, sezonsko zapošljavanje, itd.

“Javni sektor treba tu raditi što i privatni, oporezovati više potražnju koja je neelastična, a to je turistička potražnja. Što se tiče sezonskog zapošljavanja, otvara se pitanje osmišljene selektivne imigracijske politike. “Baby boomeri” idu u mirovinu, puno mladih odlazi pa nam fali ljudi za raditi, no tu dobro treba profilirati što nam treba. Potrebno je dakle ubrzati reforme u svim ministarstvima, posebice mirovinsku i zdravstvenu, a ne čekati na suglasje, jer to vodi unedogled. Ako se za sve traži kompromis, postavlja se pitanje što će nam vlada. Treba preuzeti rizik i donijeti odluku. Mnogo je neizvjesnosti na proračunu. Pitanje je koliko će trajati slučaj Agrokor, a tu su i međunarodni arbitražni sporovi. Potrebno je definirati strateške ciljeve bar do 2025., nedostaje nam jasna vizija, jasni gospodarski ciljevi”, upozorio je.

