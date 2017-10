EK NAREDILA: U roku od 2 mjeseca moramo drastično smanjiti uporabu nečega što se kod nas jako koristi

Europska komisija je poslala Hrvatskoj obrazloženo mišljenje zbog direktive o plastičnim vrećicama i pozvala je da potpuno provede propise Unije u području zaštite zračnog prometa.

Komisija u srijedu poslala obrazloženo mišljenje Hrvatskoj i Rumunjskoj jer još nisu obavijestile Komisiju o mjerama za provedbu direktive o plastičnim vrećicama.

Obje zemlje sada imaju dva mjeseca za odgovor, a ako ne dobije zadovoljavajući odgovor, Komisija može Sudu Europske unije uputiti predmete protiv tih država članica.

U Europskoj uniji u studenom 2016. izglasana je direktiva koje je cilj smanjiti uporabu laganih plastičnih vrećica. Zemljama članicama prepušteno je da same s predloženog popisa mjera odaberu one kojima će ostvariti zacrtane ciljeve. Između ostaloga, mogu uvesti naknadu ili pristojbe na korištenje takvih vrećica, također mogu odrediti nacionalne ciljeve za smanjenje uporabe tih vrećica tako da se do kraja 2019. potrošnja smanji na najviše 90 vrećica po osobi, a do 2025. na najviše 40 vrećica.



Moguće je također i uvesti zabranu takvih vrećica.

Komisija je također zatražila od Hrvatske da potpuno provede propise iz uredbe u području sigurnosti zračnog prometa.

Prema uredbi o sigurnosti zračnog prometa, zemlje članice moraju redovito ažurirati nacionalno zakonodavstvo u kojem su definirane organizacijske strukture, odgovornosti i mehanizmi za nadzor aktivnosti u nacionalnim zračnim lukama u odnosu na zračne prijevoznike i subjekte povezane sa zaštitom zračnog prometa.

Hrvatska to još nije učinila, a Komisija navodi da je riječ o administrativnom pitanju koje nije povezano sa sigurnosnim nedostacima. Hrvatska tijela imaju rok od dva mjeseca da riješe to pitanje, u protivnom, Komisija može odlučiti uputiti predmet Sudu Europske unije.