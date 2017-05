EK PREDLOŽILA IZLAZAK HRVATSKE IZ POSTUPKA PREKOMJERNOG DEFICITA: Pao je proračunski deficit i javni dug…

Europska je komisija predložila Vijeću EU izlazak Hrvatske iz Postupka prekomjernog deficira. Taj prijedlog Komisije dolazi na temelju ocjene programa za stabilnost i konvergenciju.

Preporuka je objavljena u okviru proljetnog paketa Europskog semestra. U tom su okviru objavljene i ekonomske preporuke za svaku zemlju članicu EU, a na temelju ocjene nacionalnih programa reformi i programa stabilnost za zemlje eurozone, odnosno programa konvergencije za zemlje koje nemaju zajedničku valutu, piše HRT.

Podsjetimo, prošle je godine Komisija zabilježila pad proračunskog deficita i javnog duga u Hrvatskoj.

Hrvatska je još od siječnja 2014. u postupku prekomjernog deficita. te je godine Vijeće EU uvjetovalo da se proračunski deficit do kraja 2016. smanji na 2,7 posto. U odnosu na 2015., prošle je godine Hrvatska smanjila proračunski deficit s 3,4 posto na 0,8 posto BDP-a, javlja HRT. Uz to je i pao javni dug, i to na 84,2 posto BDP-a, što znači da je pao za 2,5 postotnih bodova.



Zbog utjecaja porezne reforme, hrvatski bi se deficit ove godine mogao povećati na 1,1 posto BDP-a, stoji u proljetnoj ekonomskoj prognozi Europske komisije, no on bi već iduće godine trebao pasti na 0,9 posto. Kada je riječ pak o javnom dugu, on bi ove godine trebao pasti s 84,2 posto na 81,9 posto, a iduće bi godine mogao pasti na 79,4 posto.