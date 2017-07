‘EJ, NE TALASAJ BRATE – TO JE HRVATSKA 2017.’: Uspješni biznismen prozvao Plenkovića i Kolindu

‘U srpnju 2017. godine (!) u Vladi RH ne postoji osoba s kojom možete javno i argumentirano pričati o blockchainu, robotici, AI, dronovima, autonomnim vozilima itd, zgraža se uspješni hrvatski informatički poduzetnik i zaključuje kako je prilično izgledno da će četvrta industrijska revolucija pregaziti Hrvatsku.

Matija Kopić, koji u Slavoniji osnovao uspješnu tvrtku Farmeron koju je prije godinu dana prodao američkoj kompaniji Virtus Nutrition (nagađa se za više desetaka milijuna kuna), danas je na Facebooku odlučio progovoriti o problemima koje Hrvatska ima po pitanju digitalne budućnosti.

JUČER ČUVAJUĆI KOZE RAZVIJAO SOFTVER, DANAS PRODAO TVRTKU: Poznati slavonski start-up preuzeli Amerikanci

Postavio je pitanje i Vladi i predsjednici, no nikakav odgovor nije dobio. Jedini odgovor je dobio od jedne osobe iz vladajuće garniture koja mu jasno poručuje da vlada ionako ne može na to odgovoriti te ga zamolila da više ne istupa.



Njegovu objavu prenosimo u cijelosti.

Ignoriranje je modus operandi naše Vlade

“Dva dana nakon što sam Vlada Republike Hrvatske javno postavio konkretna pitanja u vezi hrvatske digitalne budućnosti u različitim segmentima 4. industrijske revolucije (koja galopira prema Hrvatskoj da nas pregazi), službenog odgovora nema na vidiku. Dakle, ignoriranje je očito modus operandi naše Vlade i gospodina Premijera Andrej Plenkovića. A ni gospođa Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović se nije potrudila odgovoriti. Inače, otvorena i argumentirana diskusija je temelj modernog i otvorenog društva koje zagovara gospodin Premijer. Zašto je ovo takva tabu tema? Zašto nema odgovora? Zašto se ovim temama tamo gore ama baš nitko ne bavi??

‘Na tvoje pitanje sene može javno odgovoriti’

U međuvremenu, u inbox mi je danas stigla neslužbena poruka od dobronamjerne osobe iz trenutne vladajuće administracije, koju ću pažljivo parafrazirati jer želim tu osobu zaštititi (mislim da stvarno želi mijenjati postojeće stanje stvari.) Sažetak dojave je sljedeći, doista nevjerojatan, i ne mora se dodatno komentirati: “Vlada RH nije adresa za tvoje pitanje, i ne trebaš očekivati ozbiljan odgovor. Mogu te uputiti na abc@xyz.hr (adresa nije prava) gdje bi *možda* mogao dobiti odgovore. Pogledaj što je sve već napravljeno, to ništa nije palo s drveta. Vlada ne želi komunicirati svoje uspjehe jer su previše zaokupljeni stvarima koje su loše pa ih treba ispraviti. Na komunikacijskim kanalima Vlade će se ova pitanja ignorirati kao i sva ostala. Ja ti želim dati odgovore, ali ne mogu ulaziti u to zašto se na tvoje pitanje ne može javno odgovoriti.”

Valjda bih trebao šutjeti

Dakle, za slučaj da vam nije jasno: u srpnju 2017. godine (!) u Vladi RH ne postoji osoba s kojom možete javno i argumentirano pričati o blockchainu, robotici, AI, dronovima, autonomnim vozilima itd. Ja, kao građanin, ne trebam očekivati odgovore na svoja pitanja koja se tiču naprednih i teških tema o budućnosti Hrvatske. Valjda bi kao većina građana RH trebao šutjeti, ne pitati previše i ne očekivati da će se elite osvrnuti dolje na raju i udostojiti se nešto smisleno odgovoriti. Ej, ne talasaj brate – to vam je Hrvatska 2017. :)

Ured za komunikaciju – ne komunicira

Dalje, postaje još zanimljivije: saznao sam od dotične osobe da bi za ovakva pitanja teoretski trebao biti nadležan Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva (https://rdd.gov.hr/.) Također sam od dotične osobe pristojno zamoljen da više ne istupam, i da se strpim s pitanjima jer će krajem kolovoza ovaj ured otvoriti javne komunikacijske kanale pa ćemo, nadam se, moći uljudno komunicirati. Iako je ured osnovan još početkom godine, tek je sada navodno počeo s radom. A iako je počeo s radom, na komunikaciju ćemo ipak pričekati do kraja kolovoza – jer pretpostavljam da je ekipa u uredu zbrisala na godišnji? Samo u Hrvatskoj!

Na internetu sam iskopao da je gospodin Bernard Gršić na čelu ovoga digitalnog hrvatskog ureda. (Zna li netko tko je on?) Stoga pitanja iz originalnog posta postavljam i njemu. Očekujem odgovor. No pitanje je prije svega upućeno Vladi RH, osobi na čelu države, gospodinu Premijeru – jer nam se crno piše ako on ne razmišlja o ovim temama i prepušta tako ključne stvari nekim sporednim činovnicima. Ove teme bi mu trebale biti na ustima svakodnevno.

Stanje je diosta alarmantno

Ne znam koliko me ljudi razumiju – možda neki misle da je ovo pretjerivanje – ali stanje je doista alarmantno. Nakon što sam godine proveo u inozemstvu gledajući kako se nacije agresivno pozicioniraju u utrci za budućnost, bolno mi je gledati nemar, nerad, manjak vizije, liderstva, omalovažanje i namjerno uništavanje hrvatske budućnosti i potencijala hrvatskog čovjeka. Osobno sam svaki dan svjedok destruktivnog odljeva najboljih hrvatskih mozgova u inozemstvo, i trudim se iz petnih žila to sprječavati kako znam i umijem, uz druge kolege tehnološke poduzetnike.

Ovakvo stanje mora prestati DANAS, ako želimo uhvatiti vlak za sutra. Molim vas, podijelite – za Hrvatsku…