DVOJICA ČLANOVA SDP-a U PROSTAČKOM OKRŠAJU: ‘Ti si kanalizacija i smeće’, ‘Ti si pijanac koji radi sranja…’

U sukobu na Facebooku Ranko Ostojić je jednog svog kolegu nazvao “kanalizacijom i smećem”, a ovaj mu je uzvratio kako je on “pijanac koji radi sranja”. U stranci navode da je riječ o bezazlenim svađama.

Iznimno ružnim riječima u ponedjeljak su se na Facebooku “častila” dvojica SDP-ovaca – Ranko Ostojić i Marko Melčić. U tom prepucavanju bivši potpredsjednik Vlade objavio je kako će Melčić, inače bivši šef zagrebačke Čistoće, biti kandidat SDP-a za zagrebačkog gradonačelnika.

“Dragi prijatelji, ne bih vas toliko opterećivao statusima o Marku Melčiću da nisam saznao da je on vrlo ozbiljan kandidat SDP-a za zagrebačkog gradonačelnika (…) pod parolom ‘Bio sam i ostao smeće, kanalizacija mi je život, vrijeme je da budemo zajedno’. Uopće nije za zanemariti. Pripremite se!”, napisao je isprva Ostojić, a potom u još nekoliko statusa naveo kako je Melčić nadimak “Smeće” u “Kanalizacija. A potom je na kraju napisao i kako njegova prvotna informacija nije točna te da Melčić neće u utrku.

“Ranko noću pije i radi sranja”

Melčić mu u međuvremenu nije ostao dužan pa mu je i on odgovorio da nije kandidat, a da je on mogao biti, i to za gradonačelnika Splita. “Po meni, Ranko je ozbiljan kandidat za Remetinec. Bernardić bi dobro napravio da sve kandidate za Remetinec iz Kukuriku vlade odmakne što dalje od novog rukovodstva. Za nultu toleranciju na korupciju! I garnituru bez pijanaca. I narkića”, napisao je Melčić koji javno tvrdi kako nikada nije ni bio kandidat za šefa Zagreba.

“Ranko je pijanac i sve je izmislio. I pomiješao. Onaj moj letak je od kandidature za predsjedništvo prije nekih 10 godina. Ranko noću pije i radi sranja”, odgovorio je Melčić.

Manipulacije u medijima

Ostojić tvrdi kako Melčićevi istupi u javnosti, koji se događaju već dulje vrijeme, a u kojima Melčić proziva članove i rukovodstvo, štete stranci, a pritom proziva i medije koji mu daju prostor nazivajući to manipulacijom.

“Prostor koji mu se daje upravo zbog pljuvanja po članovima i rukovodstvu SDP-a u medijima su prava slika kako se manipulira. I činjenica da je to prihvatljivo dovodi do apsurda da takav zaista želi i misli da može biti kandidat za gradonačelnika. Ako je to osoba koja ima javni prostor u medijima radi pljuvačine koju potencirate, drago mi je da je rezultat mojih statusa da je njegova kandidatura notorna glupost. Nažalost, do sinoć nije bila”, poručuje Ostojić.

Iako nisu zadovoljni načinom komunkacije članova u javnosti u Predsjedništvu stranke nisu za isključivanje, jer im se to već jednom obilo u glavu u slučaju Aleksandre Kolarić.

Bezazlene svađe

“U 21. stoljeću smo i te svađe preko društvenih mreža su bezazlene. Sada se iščuđavati i izigravati partijsku disciplinu nema nikakvog smisla, ali da političari trebaju paziti da ne pretjeraju, to je točno”, komentira za Jutarnji list jedan član.

Također navode kako Ostojića, iako nije u vodstvu stranke, podržava 10 posto članova. No, dodaju kako je prije nekoliko dana ipak dogovorio suradnju s Bernardićem s kojim se nije slagao.

No, informaciju da se Melčić kandidira za gradonačelnika Bernardić je jučer demantirao nazvavši je notornom glupošću. “Svjesni smo da su nužne promjene u gradu i jedino ujedinjena opozicija može polučiti dobar rezultat, ali to znači prije svega zajedništvo i razgovor svih strana, a nikako soliranje. Jedino zajedno možemo napraviti nešto kako bismo gradu osigurali nužne promjene”, kazao je Bernardić.