DVIJE TREĆINE LJUDI TRAŽI PROMJENE: ‘Izbori za gradonačelnika nisu momačko nadmetanje ‘

Kandidatkinja za zagrebačku gradonačelnicu Anka Mrak Tariraš izjavila je u HTV-ovoj emisiji “Nedjeljom u 2” kako HNS ne razgovara s SDP-om o zajedničkom kandidatu za zagrebačkog gradonačelnika jer je zagrebačka organizacija HNS-a donijela odluku da ona bude njihova kandidatkinja.

Smatra kako eventualna kandidatura predsjednika SDP-a Davora Bernardića, o kojoj se špekulira, nije pametna ideja, ali da o tome odluku treba donijeti SDP. “Nisam sigurna je li to do kraja pametno ali ja bih to prepustila njima”, kazala je i ocijenila kako bi joj bilo drago da dobije potporu SDP-a ali da ona nije presudna.

“U kampanji smo, ponudit ćemo građanima Grada Zagreba da budemo prvo lice promjena… Izbori za gradonačelnika Zagreba nisu momačko nadmetanje ni stranačko nadmetanje, nego nadmetanje ljudi sa svojim osobnostima i programima”, rekla je Mrak Taritaš.



S obzirom da se u anketi dvije trećine Zagrepčana izjasnilo da želi promjene, uvjerena je da će upravo lokalni izbori iduće godine donijeti tu promjenu.

Upitana hoće li, postane li gradonačelnica, imenovati bliske prijatelje i suradnike na važne pozicije, kao što je to, po vlastitom priznanju, u HEP-u napravio predsjednik njezine stranke Ivan Vrdoljak, odgovorila je kako ona nije tako radila te da takvoj praksi treba stati na kraj.

“To jednostavno nije dobro i daje lošu sliku o nama. Tome treba reći dosta, na čelna mjesta trebaju doći ljudi po svojoj stručnosti, kompetencijama i životnim putevima. To je jedan od razloga zašto mladi ljudi odlaze iz Hrvatske i tome svi trebamo reći dosta”, kazala je Mrak Taritaš.

HEP može biti vodeća u ovom dijelu Europe

Osvrnula se i na slučaj Ina-HEP, kazavši kako je Ina strateška hrvatska kompanija, ali da prvo za njezinu kupnju treba imati sugovornika, znati da li se prodaje, te što se i za koliko prodaje.

HEP pak, ističe, treba biti kompanija koja će biti nositelj energetike u ovom dijelu Europe.

“HEP treba biti vodeća kompanija za energetiku u ovom dijelu Europe i prema HEP-u se trebamo tako odnositi. Ako odlučimo dionice HEP-a staviti na tržište, a ja mislim da je došlo vrijeme za to, prvo trebamo izdvojiti distribuciju i prijenosni sustav koji mora ostati u vlasništvu države, te znati kolika je vrijednost dionica”, rekla je Mrak Taritaš.

Također drži kako se iz cijelog procesa treba izuzeti ministrica gospodarstva Martina Dalić s obzirom da joj je suprug radi u Ini, jer to otvara brojne dvojbe.

“Mislim da je to njezina obveza jer se radi o osjetljivoj situaciji”, kazala je.