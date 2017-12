DVAPUT U ISTOM DANU: Osim Ramljaka, Todorić na blogu napao i Plenkovića: ‘Spriječili ste renesansu hrvatske ekonomije’

Todorić je danas objavio dva teksta, u jednom, pod naslovom “Ramljakovo muljanje s nagodbom” osvrće se na postupanje izvanrednog povjerenika Ante Ramljaka, a u drugom pod naslovom “Što je spriječio Plenković?” na izjavu premijera da ima dojam kako javnost nije svjesna što su sve spriječili vezano uz Agrokor

Ivica Todorić se najprije osvrnuo na postupanje izvanrednog povjerenika Ante Ramljaka i njegovo, kako kaže, “samovlasno zaobilaženje svih drugih tijela postupka, kao i činjenica koje ne odgovaraju njegovom planu” s obzirom na prošli tjedan prezentiranu strukturu nagodbe

“Naime, sam PWC se na više mjesta ogradio od prezentiranog izvješća s jasnim navodom da prema prezentiranoj dokumentaciji nije bilo moguće dati procjenu vrijednosti vezano uz povezana društva, stanje zaliha i masu drugih stvari. Ali dobro, to je očigledno nešto što Ramljaka previše ne smeta iz razloga što ‘cilj opravdava sredstvo’, a cilj je njemu jasno znan. To što razlika u vrijednosti koncerna može biti nekoliko milijardi veća ili manja (a što znatno utječe na prava vjerovnika i dioničara kod debt-to-equity swapa, to njega pretjerano ne zamara”, piše Todorić na blogu.



Nadalje, Ramljak prilikom donošenja plana nagodbe: ili grubo krši odredbe zakona kojeg je sam pisao ili jako dobro zna što je napisao i kako se izigrava sustav temeljem Lex Agrokora, navodi, uz ostalo, Todorić.

Dodaje i kako bi, kako mu i ime kaže, privremeno vjerovničko vijeće moralo biti privremeno i obavljati samo nužne radnje potrebne za funkcioniranje postupka do trenutka dok pravo vjerovničko vijeće ne bude izabrano, pa se postavlja pitanje: Zašto Ramljak nije pričekao formiranje pravog vjerovničkog vijeća?

Odgovor je jasan: Ramljak autokratski, uz masku ‘privremenog vjerovničkog vijeća’ servira nagodbu medijima kao nešto što je dogovoreno s vjerovnicima, iako tijelo kroz koje vjerovnici djeluju u postupku još nije oformljeno. Zatim, nakon što vjerovničko vijeće jedan dan bude izabrano, članovima tog vijeća će se tekst nagodbe prezentirati kao nešto što je već dogovoreno i prezentirano javnosti, tako da se više ne može mijenjati, čime će vjerovnici doći na gotovu stvar, bez mogućnosti izbora, sudjelovanja, rasprave…

Ali što očekivati od postupka i zakona kojeg su pisali sami oni koji ga provode?, pita se Todorić i odgovora: Pa unaprijed su znali da će morati sakriti silne nedostatke svog rada i da možda neće naći podršku u svim vjerovnicima.

“Samim time, kako prezentirana nagodba može biti smatrana legitimnom ako se temelji na financijskim izvješćima od kojih su se ogradili čak i Ramljakovi revizori, ako su ta izvješća mijenjana bez da su izmjene objavljene, ako se ne zna stvarna vrijednost koncerna, ako se ne zna kakva je pravna situacija s imovinom koncerna izvan RH, ako se ne zna što je sa sudbinom nekih velikih vjerovnika (Sberbank), ako u njenom radu nisu sudjelovali stvarni predstavnici vjerovnika, ako vjerovnici neće imati mogućnosti utjecati na njen tekst. Nije legitimna niti može biti”, piše Todorić.

‘Plenković je spriječio da Agrokor bude izlistan na Londonskoj burzi’

“Nadam se da je premijer Plenković, pod ovim ‘što smo sve spriječili’, mislio na Davora Božinovića, Martinu Dalić i sebe osobno, a ne na Vladu RH i zastupnike u Hrvatskom saboru”, komentirao je Todorić na blogu premijerovu izjavu iz intervjua emitiranog na HRT-u 23. prosinca.

Pobrojio je i što je sve premijer, kako kaže, napravio pa spriječio, između ostalog i da je isplanirao četiri osnovne poluge na osnovu kojih se provodi bezakonje nad Agrokorom.

“Prigrlili ste lešinarske fondove, ljude iz CAIB-a te razne njihove skupine, koji su radi osobne koristi, a uz Vašu pomoć, oteli najveću hrvatsku kompaniju i preuzeli ju na upravljanje. Sada tu istu kompaniju oni pljačkaju, a da bi kao pravi profesionalci odradili posao do kraja i zameli svoje tragove, u potpunosti će likvidirati Agrokor…Premijeru Plenkoviću, sve što ste radili vezano uz situaciju u Agrokoru, radili ste u najvećoj tajnosti, daleko od očiju javnosti”, navodi i opetuje da je od 14. ožujka Vlada RH započela aktivnosti uništenja reputacije Agrokora i njega osobno ciljanim političkim i medijskim linčem.

“Premijeru Plenkoviću, isplanirali ste četiri osnovne poluge na osnovu kojih provodite svoje bezakonje nad Agrokorom, a onda i nad čitavom hrvatskom ekonomijom”, piše Todorić te pritom kao prvo navodi da su Ramljak i skupine zaštićeni Lex Agrokorom, što god radili, drugo, da su nakon otvaranja postupka izvanredne uprave, ovlasti svih tijela društva prešle na izvanrednog povjerenika Antu Ramljaka, koji je marioneta u rukama Knightheada, Dalić i skupina, zatim da se izvanredna uprava i Ramljak koriste infrastrukturom Agrokora, posebno novcem i to u izobilju i, na kraju, da je izvanredna uprava Agrokora dobila političko pokroviteljstvo HDZ-a, ali vjerojatno ne i za protuustavnost i kriminal.

“Zaključno, postavlja se pitanje, što ste Vi to premijeru Plenkoviću spriječili?”, pita Todorić i odgovara: Prvo i najvažnije, spriječili ste da Agrokor prehrambena industrija u ljeto 2017. bude izlistana na Londonskoj burzi, uz vrijednost od 2-3 milijardi eura. 10 godina se u ovo ulagalo i pripremalo! Da li možete razumjeti što bi to za Hrvatsku značilo?”, piše Todorić.

Spriječili ste renesansu Hrvatske i hrvatske ekonomije, spriječili ste dizanje vrijednosti hrvatske burze, industrije, imovine itd., spriječili ste ulagače da konačno dođu u Hrvatsku..Neizmjerno puno toga ste spriječili, premijeru Plenkoviću, navodi Todorić i u blogu zamjera premijeru što ga nije pitao ništa o planovima u vezi Agrokora, već je u tajnosti pisao zakon koji iza sebe ostavlja jedino “spaljenu zemlju”, u doslovnom i figurativnom smislu.