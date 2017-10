DVA DANA UOČI HAPŠENJA U AGROKORU: Todorićeva snaha u Beogradu uživa u šopingu i ležernom druženju: ‘Bilo nam je divno! Popile smo boga oca!’

Martina Todorić, supruga Ante Todorića, najstarijeg Ivičina sina, ovih se dana provodi u društvu prijateljice Jasmine Bagarić, supruge košarkaša Dalibora Bagarića i zagrebačke poduzetnice koja je na svojem Instagram profilu objavila njihovu zajedničku fotografiju iz Beograda.

Todorićeva snaha na fotografiji izgleda opušteno i veselo s velikim smiješkom na licu. Nekadašnja Miss Hrvatske je za druženje s prijateljicama u Beogradu odabrala jednostavnu, ali efektnu kombinaciju traperica i over size pulovera, a preko ramena je ležerno prebacila skupocjenu maramu.

U nježnim bež tonovima gotovo od glave do pete, Martina je pogled je sakrila iza omiljenog modela sunčanih naočala u crnoj boji.



Na fotografiji se nalazi u društvu Jasmine Bagarić i još dvije prijateljice, a upravo je Bagarić pratiteljima na Instagramu otkrila kako se četiri dame zabavljaju u Beogradu. Uz fotografiju, zagrebačka poduzetnica je stavila i opis te popularne hashtagove: “Folirancija~ on our way 🤣 #fromZgtoBg #friendsday”.

Dame su se na fotki pohvalile i obavljenim šopingom i skupocjenim vrećicama, ali i burnom zabavom u glavnom gradu Srbije, inače poznatom po noćnom životu.

Tako komentar jedne od četiri dame glasi: “Bilo nam je divno! Popile smo boga oca! Ljubim!”, na što je Bagarić odgovorila: “Do next 2 week ! A onda round 2”.

Čini se kako šogoricu Ive Balent i Ivičinu snahu ne opterećuju previše problemi s kojima se obitelj Todorić suočava posljednjih mjeseci. Osim izglednog gubitka poslovnog carstva, u javnost su izišli i nalazi velike financijske revizije koja je otkrila brojne muljaže u poslovanju, gubitke milijardi kuna i friziranje brojki kako bi se zavarali poslovni partneri kompanije.

Osim ovoga, u Kulmerove dvore, rezidenciju Todorićevih, rano jutros upala je policija i obavila detaljan pretres kuće. Tijekom jutra istražitelji su “češljali” i domove Todorićevih najbližih suradnika te nekih od čelnih ljudi Agrokora. Nakon nekoliko sati, policija je većinu njih i privela.

Fotografiju Martine Todorić iz Beograda možete vidjeti ovdje.