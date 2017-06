OPARA UZVRATIO UDARAC KERUMU: ‘On nije sposoban ni hodati, a kamoli upravljati gradom’

Kandidat HDZ-a splitskog gradonačelnika Andro Krstulović Opara u četvrtak je izjavio kako je njegov protukandidat Željko Kerum nesposoban hodati, a kamoli upravljati gradom te da je Kerum prilikom jučerašnjeg incidenta na sučeljavanju u Slobodnoj Dalmaciji na “najružniji način” govorio o njegovoj pokojnoj majci.

“On je jučer na najružniji način govorio o mojoj pokojnoj majci i optužiti me da sam ja to namjestio je samo nastavak ludila kojeg je taj gospodin spreman izreći,” rekao je Krstulović Opara odgovarajući na novinarske upit u vezi s Kerumovim optužbama da ga je on na jučerašnjem sučeljavanju “provocirao ta da je događanje na sučeljavanju bilo namješteno.”

Po riječima Andre Krstulovića Opare, Kerum je na jučerašnjem sučeljavanju pokazao “svoje pravo lice, divljaštvo i potpuni izostanak kontrole.”



“Njegova bahatost, kojom bi on htio upravljati gradom, pokazala je da on nema ikakvih ograničenja i da je, zapravo, nesposoban hodati gradom a kamoli voditi grad,” ocijenio Krstulović Opara.

Kerum je danas ranije izjavio kako je “jako potresen” zbog incidenta na sučeljavanju s protukandidatom Krstulović Oparom, koje je u srijedu organizirao dnevnik “Slobodna Dalmacija,” ocijenivši kako ga je Krstulović Opara “provocirao i vrijeđao,” te mu se nakon sučeljavanja unio “licem u lice.”