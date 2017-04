DUGOROČNA PROGNOZA: Evo kakvo nas proljeće očekuje u Hrvatskoj, postoji odlična i loša vijest…

Prema većini trenutačnih prognostičkih materijala, čini se kako će proljeće u Hrvatskoj biti malo toplije od prosjeka, barem u našoj zemlji.

“U klimatologiji, proljeće je razdoblje od 1. ožujka do 1. lipnja. Južni dijelovi Europe prvi će osjetiti dolazak proljeća. Proboji toplog zraka iz Afrike ovdje će početi već tijekom ožujka. U sjevernijim dijelovima Europe hladnoća će se zadržati dulje nego što je to inače slučaj, tako da će tamo ugodnije temperature stići tek tijekom travnja i svibnja. Zanimljiv je i ovaj dio, Francuska i Njemačka, koji je nekako između dviju zračnih masa, toplije i hladnije. Tu je zato nešto veća vjerojatnost za oluje s jakim vjetrom, one bi mogle biti češće ovoga proljeća!”, kaže RTL-ov meteorolog Nikola Vikić-Topić.

“Što se tiče Hrvatske, na našem području proljeće će biti barem malo toplije od svog prosjeka, i ti prodori toplog zraka krenut će relativno rano, već u prvoj polovini ožujka. Ono što ćemo svi osjetiti, zbog ovih viših i ugodnijih temperatura, je i normalizacija cijena povrća”, rekao je Vikić-Topić.





“Što se tiče oborina, one će biti oko prosjeka, možda malo više u ožujku. To je uvijek teže za prognozirati nego temperaturu, pa ovo moramo uzeti s dozom rezerve. No, ono na što treba upozoriti jest mogućnost poplava, osobito u ožujku i to zbog kombiniranog faktora, topljenja snijega u Alpama zbog više temperature, ali i zbog mogućnosti za više kiše. Sve u svemu, rezime je: proljeće toplo!”, zaključio je RTL-ov meteorolog.

