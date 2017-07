DUBROVNIK: Nakon 550 godina za javnost otvorena unutrašnjost tvrđave Minčeta

Nakon dvije godine radova vrijednih tri milijuna kuna, u četvrtak navečer prvi put u 550 godina u Dubrovniku je za javnost otvorena uređena unutrašnjost tvrđave Minčeta s dijelom zapadnog predziđa i Muzejom ljevaonice metala iz 16. st. u kuli Gornji ugao.

Predsjednik Društva prijatelja dubrovačke starine Niko Kapetanić rekao je kako je osnovna ideja bila obnoviti Minčetu na način da posjetitelji ne vide da je išta obnavljano.

Radovi vrijedni 3 milijuna kuna

“Htjeli smo da ona ostane kakva je bila. Mislim da smo u tome uspjeli. Unutrašnjost Minčete sastoji se od tri razine, od toga su dvije kazamati, odnosno hodnici s položajima topova, a bit će prezentirani i kanali za vodu. Minčeta je služila za razdjelu vode po Gradu i oni su ostali sačuvani. Obnovili smo i dio zapadnog predziđa odakle će se ulaziti u kulu Gornji ugao gdje je ljevaonica metala i topova. Sljedeće godine nastavljamo radove na predziđu sve do tvrđave Bokar i onda ćemo imati kompletnu turu koja će po meni biti hvalevrijedan novi kulturni i turistički sadržaj Grada”, rekao je Kapetanić te dodao kako kako su radovi vrijedni tri milijuna kuna počeli 2015. godine.



Dubrovački gradonačelnik Mato Franković rekao je kako je ponosan kad DPDS obnavlja spomeničku baštinu bilo gdje na području bivše Dubrovačke Republike. Ustvrdio je kako je najmanje bitna stavka kako se dijeli prihod od zidina, već kako je jedino važno da se novac troši transparentno.

“Najmanje bitna stavka u odnosima Grada i Društva je koliko će kome novca pripasti, a najbitnija je da se novci troše transparentno i da DPDS zajedno s Gradom doprinosi obnovi baštine na području cijele bivše Dubrovačke Republike. Mislim da je to iznimno važno. Po prvi put nakon 550 godina unutrašnjost Minčete otvara se našim gostima i posjetiteljima koji kroz njega mogu vidjeti cijelo bogatstvo naše povijesti. Dubrovačka Republika predstavljala je sklad i mjeru, a ne treba puno govoriti koliko DPDS znači za obnovu baštine i Dubrovnik”, rekao je Franković.

Grad Dubrovnik, naglasio je, moramo gledati uvijek u širem kontekstu, on nije samo unutar svojih granica već je to cijelo područje bivše Republike. “Kad Društvo obnavlja Knežev dvor u Slanome ne gledam to s ljubomorom već kao dodatnu ponudu našeg Grada. I to je Grad Dubrovnik i sve je to naša dodatna turistička ponuda”, rekao je Franković.