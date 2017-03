ZAŠTO JE CVITAN BIO NA PRESICI S PREMIJEROM: ‘Da, nije bilo uobičajeno, ali ni situacija nije uobičajena’

Glavni državni odvjetnik Dinko Cvitan u ponedjeljak je potvrdio da je od premijera Andreja Plenkovića prije nekoliko dana saznao za postojanje sumnji u nove nepravilnosti i nezakonit rad u pogledu isplata putnih naloga u Banskim dvorima, nakon što su “istragu o tome proveli u Vladi” pa je zbog “izuzetnosti situacije“ i on kao državni odvjetnik došao u Vladu što inače, kako je rekao, nije uobičajeno.

“Ja sam od premijera saznao o postojanju sumnji u nezakonit i nepravilan rad. Riječ je o izuzetnoj situaciji i trebalo je na ovakav način reagirati zbog interesa javnosti za rad Vlade i moguće nepravilnosti”, rekao je Cvitan novinarima ispred Banskih dvora po završetku konferencije za novinare na kojoj je premijer Plenković izvijestio da postoji još niz slučajeva nepravilnosti i nezakonitosti glede putnih naloga izdavanih i nakon mandata premijera Milanovića.

PLENKOVIĆ NA IZVANREDNOJ PRESICI S CVITANOM: ‘Otkrili smo nove dokaze u aferi Dnevnice, sve se nastavilo i nakon Milanovićeve vlade’

Doznao od premijera

O novim je nepravilnostima, kazao je Cvitan, doznao od premijera prije nekoliko dana.



“Važno je u svemu skupa da do ovih okolnosti nismo došli našim istraživanjem, nego je činjenica da me na to upozorio predsjednik Vlade. Mislim da je to pozitivno”, ustvrdio je Cvitan koji je bio uz premijera na konferenciji za novinare u Banskim dvorima.

Na primjedbu kako to nije uobičajena situacija, Cvitan je odgovorio: “Nije uobičajeno, ali ni situacija nije uobičajena”.

“Zbog toga je došlo do odstupanja od dosadašnjeg uobičajenog načina rada, a DORH će javnost obavijestiti o svim činjenicama kad provede izvide”, dodao je.

‘NAMEĆE SE JEDINI LOGIČNI ZAKLJUČAK’: Politički tajnik Mosta misli da zna tko je krao dnevnice

Premijer Plenković ‘zakopčan do grla’

Premijer Plenković je na konferenciji za novinare na upit odnose li se nove okolnosti na Vladu Tihomira Oreškovića odgovorio da će “sve pokazati istraga”, a “zakopčan” je po tom pitanju bio i Cvitan u izjavi ispred Banskih dvora. Tako nije htio govoriti u kojem su vremenskom razdoblju napravljene sumnjive isplate, o kojim se iznosima radi, kao ni o kojem se broju osoba radi niti je li riječ o službenicima ili dužnosnicima. Preuranjeno je, dodao je, govoriti i o tome hoće li netko biti lišen slobode.

“Vrlo brzo, kao i do sada, dat ćemo odgovor na sva pitanja”, rekao je potvrdivši tek da za Tomislava Sauchu, istraga još nije završena, “a može završiti obustavom ili podizanjem optužnice”.

Zbog isplata dnevnica za nepostojeća putovanja trojici savjetnika bivšeg premijera Zorana Milanovića, SDP-ov saborski zastupnik i bivši predstojnik Ureda predsjednika Vlade Tomislav Saucha uhićen je i pritvoren 10. veljače nakon što mu je, na zahtjev Državnog odvjetništva, Hrvatski sabor skinuo zastupnički imunitet radi uhićenja i pokretanja kaznenog postupka. Iz istražnog zatvora Saucha je izašao nakon što je USKOK ispitao sve svjedoke na koje bi eventualno mogao utjecati.

ZBOG AFERE DNEVNICE: Tomislav Saucha poslao ispisnicu iz SDP-a, dao ostavku i na saborske dužnosti

Sve o aferi Dnevnice možete pročitati OVDJE