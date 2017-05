RASTROŠNA DRŽAVNA AGENCIJA U KOJOJ ZAPOSLENICI ŽIVE BOLJE OD MINISTARA: Revizori nisu mogli niti sanjati kakve će bisere otkriti

Izvješće Državne revizije o poslovanju Hrvatske agencije za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata (HANDA) možda i najbolje ocrtava u kakvoj je močvari od birokracije ova država zapela.

Revizija je provedena od 10. listopada 2016. do 21. travnja 2017., potpisala ju je Vesna Kasum, pomoćnica glavnog državnog revizora, a odnosi se na 2015. godinu. Ukratko, mišljenje revizije o HANDU je: “Poslovanje u značajnom dijelu nije usklađeno sa zakonima i drugim propisima”.

U reviziji stoji da je zbog brojnih nepravilnosti u radu protiv vodstva HANDE, odnosno njenog ravnatelja Srđana Vlaovića, koji je tu funkciju napustio prije nešto više od mjesec dana, podnesena kaznena prijava. A podnio ju je Zdeslav Matić, 7. travnja imenovani vršitelj dužnosti ravnatelja te agencije zadužene za formiranje, održavanje i prodavanje obvezne zalihe nafte i naftnih derivata.

Do dokumenta Državne revizije došao je novinar Slobodne Dalmacije, koji je iščitao gotovo nestvarne zaključke revizije o potpuno suludim poslovnim odlukama i nerazumnom trošenju novca u ovoj državnoj agenciji.



Tužbe koje su porezne obveznike stajale gotovo dva milijuna kuna

Naime, HANDA je pri stalnom arbitražnom sudu Hrvatske gospodarske komore pokrenula dva postupka protiv JANAF-a, tužbeni su to bili zahtjevi radi neizgrađenih, a dogovorenih skladišta u Omišlju i na zagrebačkom Žitnjaku u ukupnom iznosu od 5.160.000 eura. JANAF je odgovorio milijunskim protutužbama, a na kraju je presuđeno da nitko nije kriv, tužbe su odbijene, a obje strane morale su platiti troškove postupka.

HANDU je to stajalo 1.837.362 kune (od toga je za odvjetničke usluge otišlo 1.592.000 kuna), pri čemu je revizore šokirala spoznaja da čelnici HANDE uopće nisu iskoristili mogućnost mirnog rješavanja spora pred Povjerenstvom za poticanje alternativnog i izvansudskog rješavanja sporova. Tim više, jer i HANDA i JANAF imaju istoga vlasnika – državu – i jer je HANDA, da stvar bude još nevjerojatnija, ujedno i dioničar JANAFA-a.

Godinama plaćali dva spremnika za naftu umjesto jednog

Nadalje, HANDA je od studenoga 2014. do sredine ožujka 2015. istodobno plaćala naknadu za korištenje spremnika i u Zadru i na Žitnjaku. A plan je bio da Zadar posluži samo dok se na Žitnjaku ne dovrši izgradnja novog spremnika. Za Zadar je tako u tom razdoblju plaćeno 3.848.481 kunu, a kada se tome pridodaju Žitnjak i PDV dobije se ukupnih 6.328.000 kuna.

Sedam zaposlenika, jedan auto i pet parkirnih mjesta

Treća točka krije možda i najveći biser. HANDA ima sedam zaposlenika i samo jedno vozilo, malo bolji Volvo. Međutim, već godinama plaćaju od tri do pet parkirnih mjesta. Revizija navodi kako je od prosinca 2012. do studenoga 2014. za tri parkirna mjesta plaćeno 163.200 kuna, dok je istodobno sklopljen ugovor i s Gradom Zagrebom za još dva parkirna mjesta za što je izdvojeno dodatnih 211.200 kuna. Što znači da su građani godinama plaćali zaposlenicima besplatan parking.

Plaćali goleme urede po cijeni većoj od zakonske

Kao da to već nije dosta, postoji još nevjerojatnih stavki u izvješću državnih revizora. Naime, HANDA na raspolaganju u svom poslovnom prostoru ima 468 kvadrata po prvotno ugovorenoj cijeni od 17 eura za četvorni metar. Po glavi je to 61 kvadrat. A zakon kaže da radna površina po zaposleniku u državnoj službi maksimalno smije iznositi 15 kvadrata. I to po cijeni ne većoj od 11 eura po kvadratu.