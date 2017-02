DRŽAVA VAS ŽELI POTAKNUTI NA RAZMNOŽAVANJE: Naknada za drugih 6 mjeseci rodiljnog dopusta raste na skoro 4.000 kn

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku predlaže da se uskoro povećaju maksimalni iznosi naknada za drugi dio porodoljnog dopusta, piše Novi list.

Taj je prijedlog pušten u javnu raspravu do 24. ožujka, a povećane naknade trebale bi ići od 1. srpnja. Radi se o vremenskom razdoblju od djetetovog šestog mjeseca života do 12., ili, ako roditeljski dopust koristi i otac, do 14. mjeseca djetetova života.

3.991 umjesto do sada maksimalnih 2.660 kuna

Tako bi u tom razdoblju zaposleni i samozaposleni roditelji dobivali 3.991 kunu, umjesto sada maksimalnih 2.660 kuna. Oni roditelji koji su i ranije imali plaću, na primjer, 2.500 kuna, sada bi primali isto toliko, ali oni koji su imali plaću od pet tisuća kuna, sada bi, umjesto 2.660 primali gotovo četiri tisuće u drugom dijelu rodiljnog dopusta. Za prvi je dio rodiljnog dopusta, podsjetimo, naknada delimitirana pa roditelji u prvih šest mjeseci djetetova života primaju punu plaću.

Povećanje i za roditelje koji rade na pola radnog vremena

Kada je riječ o rodiljnom dopustu za blizance, treće i svako sljedeće dijete, roditelji će od navršene godine dana djeteta, blizanaca, do isteka 30 mjeseci, primati 2.328 kuna umjesto dosadašnjih 1.660 kuna. Tolika bi bila i naknada tijekom čitavog rodiljnog dopusta za nezaposlene roditelje. Naknada bi se trebala povećati i za one roditelje koji rade na pola radnog vremena.



Za takva će povećanja u proračunu biti potrebno dodatnih 300 milijuna kuna.

Ministarstvo poručuje da će takva mjera poboljšati demografsku sliku Hrvatske, dok građani smatraju da je za to potrebno ipak nešto više, a tu prvenstveno misle na stalan posao i bokju plaću.