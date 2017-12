DRŽAVA PRIPREMILA NOVE MJERE ZA ZAPOŠLJAVANJE: Sufinancirat će starije od 30, ali SOR ne ukidaju

Vraća se pripravništvo, SOR doživljava neke promjene, a uvodi se i mjera sufinanciranja starijih od 30 godina.

Mjerama aktivne politike zapošljavanja država pokušava smanjiti broj nezaposlenih, a vjeruju kako će u tome uspjeti uz pomoć nekih promjena vezanih uz prije svega samozapošljavanje, ali i pripravništvo te stručnog osposobljavanje i sufinanciranje starijih od 30.

Država je ove godine osobu koja se odlučila samozaposliti sufinancirala s 35 tisuća kuna potpore, odnosno 45 ako je još uzela nekog na stručno osposobljavanje. Tako se od ožujka do studenoga samozaposlilo tri tisuće osoba, no očekuje se da će taj broj iduće godine još rasti jer će država samostalan ulazak na tržište sufinancirati s 55 tisuća kuna, piše Novi list. Novost je i da samozaposlena osoba umjesto jedne može uzeti dvije osobe na stručno osposobljavanje. Ta će se sredstva moći odobriti i za socijalno poduzetništvo, što dosad nije bio slučaj.

Pripravništvo kroz dva modela

U aktivnu politiku zapošljavanja vraća se pripravništvo kroz dva modela. Sustav poticanog pripravništva još nije do kraja razrađen, no ono što se zna je da poslodavci mogu dobiti sufinanciranje maksimalno 50 posto plaće, odnosno stvarnog troška radnog mjesta pripravnika kojemu je to prvi posao nakon završetka školovanja.



Uvodi se i mjera sufinanciranja starijih od 30 godina koji su se tijekom rada dokvalificirali ili prekvalificirali, no samo u djelatnostima zdravstva, obrazovanja i socijalne skrbi – kod takvih slučajeva poslodavcima bi se pripravništvo sufinanciralo maksimalno do 50 posto iznosa minimalne plaće. Ipak, to ne vrijedi za sve slučajeve – ako poslodavac za pripravnika koristi poreznu olakšicu, ona će mu se oduzeti. To znači da će umjesto 50 posto troška radnog mjesta poslodavac biti sufinanciran s oko 34 posto troška jer je već kroz oporezivanje dohotka oslobođen 16,2 posto doprinosa za zdravstvo, zapošljavanje i zaštitu na radu.

SOR se ne ukida

Javne službe i privatni sektor sigurno će moći koristiti ovu mjeru, no još nije odlučeno hoće li državni sektor moći uzimati pripravnike. Naime, postoji bojazan da bi poslodavac pripravništvo mogao koristiti kao SOR do prije nekoliko godina – kao jeftinu zamjensku radnu snagu kojom se može doskočiti zabrani zapošljavanja.

Bez obzira na brojne kritike na račun SOR-a, mjera se neće ukinuti, no dodatno će se pooštriti. SOR će moći koristiti samo regulirane profesije koje imaju obvezu polaganja stručnog ispita, piše Novi list.