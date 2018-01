APSURDI HRVATSKOG PRAVOSUĐA: Sud ih kaznio zbog izrabljivanja radnica iako radnice tvrde da nisu izrabljivane

Sud je kaznio vlasnicu ugostiteljskog objekta, iako se radnice nisu osjećale izrabljivane

Prekršajni sud u Zadru kaznio je vlasnicu bistroa u Biogradu s 33.800 kuna zbog niza nepravilnosti u radu tri sezonske djelatnice, unatoč iskazima zadovoljnih radnica koje su na sudu stale u obranu vlasnice ugostiteljskog objekta.

Prekršen Zakon o radu

U inspekciji provedenoj 10. kolovoza 2016. godine utvrđeno je da radnicama nije bilo omogućeno korištenje tjednog odmora na način i pod uvjetima propisanim Zakonom, da su radile više od 50 sati, da obračuni njihovih plaća ne sadržavaju podatke o ostvarenim satima rada, a nedostaci su utvrđeni i u načinu vođenja evidencije o radnicima.

Vlasnica je na sudu priznala kako radnice nisu mogle koristiti tjedni odmor zbog povećanog obima posla, no istaknula da je s njima dogovorila da će im nakon sezone produljiti radni odnos i to za onoliko dana koliko im pripada po osnovi neiskorištenog tjednog odmora. Također, u svjedočenju je navela kako je u evidenciju o radnom vremenu uredno evidentirala sate ostvarenog rada za radnice, međutim u obračunu plaće upisivala je 40 radnih sati tjedno, iz razloga što su unaprijed dogovorili plaću, piše 057info.



Radnice se nisu osjećale izrabljeno

Glavna kuharica, koja je te godine odrađivala treću sezonu u istom bistrou, na sudu je branila vlasnicu bistroa te istaknula da se nije osjećala izrabljeno.

“Ja sam svjesna da u uvjetima povećanog obima posla moram raditi i da ne možeš koristiti slobodne dane kao i u državnoj službi međutim sa poslodavcem sam se dogovorila da će mi za to toliko dana koliko nisam koristila tjedni odmor biti produljen ugovor. Nisam se na to žalila, sve sam to svojom voljom prihvatila. Koliko ja znam nisu se žalili ni drugi radnici. Nisam se osjećala izrabljeno jer za ono što sam radila bila sam plaćena. Ne bih radila tri godine da se osjećam da me netko izrabljujuje”, rekla je.

Unatoč očitom sporazumnom dogovoru između poslodavca i radnika, zbog niza prekršaja Zakona o radu sud je ipak odlučio kazniti tvrtku kao pravnu osobu i vlasnicu kao odgovornu osobu.