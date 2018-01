DRŽAVA FINANCIRA ONE KOJI NEGIRAJU GENOCID: Ministarstvo branitelja dodijelilo 50.000 kuna proustaškom društvu

Ministarstvo branitelja na natječaju je dodijelilo novac mahom udrugama koje se bave rehabilitacijom ustaštva i provođenjem “politike pomirbe”.

Ministarstvo branitelja dodijelilo je 50.000 kuna Društvu za istraživanje trostrukog logora Jasenovac. Riječ je o udruzi čiji članovi otvoreno negiraju holokaust i ustaški genocid nad Srbima, piše Antifašistički dnevnik ističući kako dodjela sredstava dijelu udruga ukazuje na zastrašujuće posljedice legalizacije i normalizacije pro-ustaških, revizionističkih i negacionističkih grupacija u Hrvatskoj.

Natječajem je inače najviše profitirala “Udruga za njegovanje uspomene na žrtve Macelja 1945.”, čiji se članovi bave istraživanjem partizanskih zločina nakon rata, identifikacijom žrtava i organizacijom svečanih komemoracija, otvaranjem spomen-sobe za žrtve, radovima na istraživanju jama u Maceljskoj šumi i organizacijom hodočašća pod nazivom “Križni put – stopama pobijenih”. Udruga je natječajem dobila petinu ukupnog fonda, odnosno 100 tisuća kuna. Na čelu udruge je bivši saborski zastupnik HDZ-a Stjepan Bačić.

Osim što je, prema pisanju Antifašističkog vjesnika, većina sredstava predviđenih ovim natječajem dodjeljena udrugama koje se bave rehabilitacijom ustaštva i provođenjem “politike pomirbe”, Ministarstvo je udruzi “Društvo za istraživanje trostukog logora Jasenovac” dodijelilo čak 50.000 kn za projekt pod nazivom “Otkrivanje istine o logoru u Jasenovcu kao podrška sudionicima i stradalnicima 2. svjetskog rata”. Iz objave rezultata natječaja nije jasno kojim se točno aktivnostima društvo namjerava baviti i na koji način opravdati dobiveni novac.



Rehabilitacija Hitlera i negiranje plinskih komora u Auschwitzu

Novosti pišu da je na čelu Društva Stjepan Razum, katolički svećenik zaposlen u Hrvatskom državnom arhivu. Razum je na svom Facebook-profilu tijekom 2017. godine u nekoliko navrta objavio video-uratke u kojima se rehabilitira politika Adolfa Hitlera i negira postojanje plinskih komora u Auschwitzu. Jedan od njih upotpunio je i statusom: ‘Ne radi se o podmetanju samo Hrvatima u Jasenovcu, već se to isto radi i Niemcima s Auschwitzom’.

Upitan za komentar o tim postupcima, Razum je tada odgovorio: ‘Bogu sam zahvalan što živim u Republici Hrvatskoj, koja je slobodna i demokratska država, a blagodati toga su, da slobodno mislimo, slobodno govorimo, slobodno se koristimo Facebookom, slobodno komentiramo, slobodno iztražujemo, slobodno se bavimo znanstvenim radom, slobodno propitujemo, slobodno se čudimo, slobodno čestitamo … Nadam se da nisam neko vrijeme ‘prospavao’, u kojem bi neka od ovih sloboda bila ukinuta. Ako bi to bilo točno, molim Vas, upozorite me na to, kako bih se mogao prilagoditi novim zakonskim okolnostima.’