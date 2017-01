DRŽAVA ĆE VAM PLAĆATI POLA RATE STAMBENOG KREDITA: Uskoro nova povlastica, evo tko će je moći koristiti i pod kojim uvjetima

Vlada se našla pod žestokim valom kritika zbog ukidanja olakšice za kupnju prve nekretnine, no ministar financija Zdravko Marić najavio je novu povlasticu za mlade obitelji koje žele riješiti stambeno pitanje, piše Jutarnji.

‘Doći će do kompenzacije. To će, u okviru svog resora, Vladi predložiti kolega Lovro Kuščević, ministar graditeljstva, a odnosi se na subvencioniranje dijela kamata upravo za prvu nekretninu’, objasnio je Zdravko Marić u Saboru.

Kuščević je ranije u kampanji kazao kako će država mladim obiteljima olakšati rješavanje stambenog pitanja, a sada je potvrdio da će se nacrt Zakona o subvencioniranju stambenih kredita do kraja godine naći u saborskoj proceduri.

Subvencija od 50 posto

‘Ispunjavamo obećanje iz kampanje’, rekao je Kuščević te objasnio i novosti koje donosi već izrađeni prijedlog zakona. Neke su stvari i dalje podložne izmjenama, no ministar tvrdi kako su osnovne teze zakona postavljene. Najvažnija povlastica podrazumijeva da će subvencija za ratu kredita iznositi do 50 posto, i to na određeni broj godina, a najmanje četiri. Na nju mogu računati građani do 45 godina starosti.

‘Ako je nekome rata kredita 2000 kuna, država će mu dati 1000 kuna na rok od najmanje četiri godine’, pojašnjava Kuščević. ‘Broj subvencioniranih godina može se i produljiti ako u međuvremenu dođe do proširenja obitelji – za svako dijete poticaj će produljiti za još dvije godine’, rekao je Kušćević. Također, pojašnjava, obiteljima se želi izaći ususret i tako da se subvencioniranje proširi i na kupnju većeg stana. Ako mlada obitelj želi kupiti veći stan jer se u međuvremenu i proširila, moći će također računati na povlasticu.

Država neće poticati samo kupnju novih stanova, nego i onih rabljenih, iz razloga što u nekim hrvatskim mjestima novogradnje ni nema, a cilj je da se i mladim obiteljima koje ne žive u velikim gradovima također omogući kupnja nekretnine.

Zakon će vrijediti godinu dana

‘Osim toga, subvencioniranjem kupnje rabljenih stanova želimo osigurati da se kuće obnavljaju, a ne da ostaju ruševine’, dodao je Kuščević. Novim zakonom želi povećati cijenu četvornog metra stana u odnosu na onu koju su određivali prijašnji zakoni. Primjerice, u Splitu i Dubrovniku cijene stanova često su znatno veće nego drugdje.

Zakon bi na snagu mogao stupiti u prvoj polovici sljedeće godine, a vrijedit će godinu dana, što znači da će državne potpore za kupnju stana imati ograničen rok. Takva je vrsta subvencija, dodaje Kuščević, u pravilu ograničena. Kad istekne definirani rok, vidjet će što će dalje.

Zakon sa sličnom namjerom već je imala HDZ-ova Vlada koju je vodila Jadranka Kosor, a rok mu je bio dvije godine. Na snazi je bio 2011. i 2012. godine, kada je tržište nekretnina bilo u dosta velikoj krizi.

Banke će davati ponude

Prijedlog ministra trebao bi obuhvatiti veći broj potencijalnih korisnika, ali i tipova nekretnina. Stari zakon subvencionirao je kupnju novog stana do sto tisuća eura, na rok ne kraći od 20 godina. Četvorni metar stana nije smio biti skuplji od 1900 eura. Od državnog novca kupac je mogao platiti polovicu mjesečnih obroka prve četiri godine otplate kredita.

Po stupanju zakona na snagu Agencija za pravi promet i posredovanje nekretninama (APN) raspisat će natječaj na kojem će banke moći dati ponude po kojim uvjetima žele sudjelovati u projektu. Ministar Kuščević očekuje da će i kamatne stope na kredite biti povoljnije.

Ova bi povlastica državu mogla koštati oko 35 milijuna kuna, što je za proračun dosta skuplje od ukidanja povlastice na porez na kupnju prve nekretnine.

Za svako dijete još dvije godine pomoći

Država će plaćati 50 posto otplate kredita, a subvencija će trajati najmanje četiri godine. Za svako novorođeno dijete ona će se produljivati za dvije godine. Može se koristiti za kupnju novog i rabljenog stana, ali i za kupnju većeg stana. Povlasticu mogu koristiti građani u dobi do 45 godina.