DRŽAVA OSTAJE BEZ 100 MILIJUNA KUNA? ‘Nema pregovora o dugu, neka Marić nađe novac i plati’

Prve četiri tužbe podnesene su u Zagrebu, a sindikati vjeruju kako će one pokrenuti lavinu tužbi koja bi državu mogle koštati oko 100 milijuna kuna.

Sindikat Preporod danas je Općinskom sudu u Zagrebu predao tužbe četiriju učiteljica protiv Vlade RH zbog nepoštivanja rasta osnovice plaća u državnim i javnim službama od 6 posto. Tužbe su došle tik pred početak pregovora sindikata s Vladom. ‘Stvoren je dug oko 500 kuna mjesečno, ukupno oko 5000 kuna po zaposleniku. Pravi je trenutak da se ispoštuje ono što se potpisalo davne 2009. godine’, rekao je čelni čovjek ovog sindikata, Željko Stipić u Dnevniku N1 televizije.

O dugu se, kaže Stipić, ne može pregovarati. Ako postoji, treba ga isplatiti, a o tome će odlučiti sud. ‘Trebamo pregovarati o politici plaća u narednim godinama, s legitimnim predstavnicima, a to sigurno nisu ovih osam sindikat’, dodaje čelnik Preporoda.



On ujedno očekuje i kako će četiri, ranije navedene tužbe. pokrenuti lavinu. ‘U sporazumu su bili navedeni naši uvjeti, a kada je došlo vrijeme za njegovo stupanje na snagu, trebalo je doći do povećanja plaća, a mi smo do sada imali samo razgovore. Na ministru Mariću je da pronađe novac i isplati dug. Dobijemo li presude, to je trošak za državu od preko 50 milijuna kuna, a sa sudskim troškovima preko 100 milijuna kuna’, kaže Stipić.