DRUŠTVENE MREŽE GORE NAKON NOVOG SKANDALOZNOG ILČIĆEVOG ISTUPA: On, naravno, ne misli da je rekao išta loše

‘Žene, za prvog dijela ciklusa kad je estrogen dominantan, boljeg su raspoloženja, u progesteronu su malo mirnije, onih par dana prije menstruacije kada su u PMS-u, uhvati ih malo testosterona, e onda su…’, rekao je na tribini Ilčić.

Savjetnik ministrice kulture i predsjednik HRAST-a Ladislav Ilčić jučer je sudjelovao na tribini o Istanbulskoj konvenciji. Organizirao ju je u Studentskom domu Stjepan Radić svećenik Damir Stojić, a Ilčić je studentima objašnjavao što je po njegovom mišljenju neprihvatljivo kod Konvencije. Očekivano, njegovo izlaganja podignulo je buru u javnosti i brojne negativne komentare na društvenim mrežama.

“Rodne teorije koje se uvode Konvencijom govore o tome da bih ja mogao reći ‘OK, ja sam muškarac, ali ja biram da sam žena i ne smijem biti sputan tim organom nego moram biti drugog spola’. To je nemoguće. Postoje biološke razlike. Kod žena imate tu povezanost tjelesne i emocionalne komponente. Žene, za prvog dijela ciklusa kad je estrogen dominantan, boljeg su raspoloženja, u progesteronu su malo mirnije, onih par dana prije menstruacije kada su u PMS-u, uhvati ih malo testosterona, e onda su… Da sad ne ulazim u tu temu. Hormoni utječu na raspoloženje i osjećaje. Muški i ženski mozak drugačije razmišljaju i drugačije percipiraju stvari. Promjena spola je zapravo nemoguća”, objasnio je Ilčić, a prenosi Forum.tm.

Gospodin Ilčić opet briljira; pokušao je kroz menstruaciju i PMS objasniti zašto je Istanbulska konvencija loša https://t.co/xoAH7ok2aF pic.twitter.com/LA7rkyQnAg — Telegram (@TelegramHR) January 24, 2018

O vulgarnom seksističkom i protuustavnom ispadu savjetnika Ilčića do sada nisu zucnule ni ministrice ni Što Prije Puh ni ostale vladajuće zastupnice. Naravno, ni ona koja bi ratificirala samo dio Istanbulske konvencije, iako je to nemoguće. — Jadranka Kosor (@_Jadranka_Kosor) January 25, 2018

Što misle o Ilčićevom ponižavanju žena i lamentaciji o ženskim mozgovima morale bi jasno reći sve ministrice i druge dužnosnice. Jer se njegove ponižavajuće kvalifikacije o PSM-u itd. odnose i na njih. Jer su i one žene. Za savjetnika niža vrsta. — Jadranka Kosor (@_Jadranka_Kosor) January 24, 2018

Njegov stav izazvao je lavinu komentara, a danas je Ilčić ponovno reagirao. Tvrdi da je na tribini iznio samo znanstvene činjenice i naravno optužuje medije da su njegove izjave izvukli iz konteksta.

“Znanstvena je činjenica da hormoni utječu na osjećaje i raspoloženja. Jednostavnim pretraživanjem na PUBMED-u svatko može naći preko 1.000 znanstvenih radova koji to potvrđuju.

Ta znanstvena činjenica nikako ne vrijeđa žene već pokazuje pogrešnost rodne ideologije koja tvrdi da naše tijelo nije povezano s ostalim aspektima spolnosti.

Naravno, ovakvi članci koji moje riječi stavljaju u krivi kontekst za cilj imaju samo to da me učine neozbiljnim, no na takve smiješne pokušaje smo i ja i dobar dio javnosti već naučeni“, piše Ilčić.