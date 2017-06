DRAMATIČNI SATI PRIJE OSTAVKE: ‘Mnogi nisu vjerovali da će Stier napustiti Vladu, u sve su se umiješali čak i Crkva i Pantovčak’

Davor Ivo Stier podnio je jučer ostavku na funkciju potpredsjednika Vlade i ministra vanjskih poslova. Na konferenciji za novinare u Ministarstvu obavijestio je javnost kako je od premijera Plenkovića još prije tjedan dana zatražio da ga razriješi s pozicije ministra te da kao novog šefa diplomacije imenuje osobe ‘koja će dobro funkcionirati u novoj političkoj konstelaciji’.

Službeno je ostavku podnio jučer, a Plenković nije htio da bude razriješen dužnosti dok je u inozemstvu. Naglasio je kako HDZ neće napustiti te da njegova ostavka ne znači da Plenković nema njegovu potporu. Kako je kazao, ostat će na poziciji političkog tajnika stranke i posvetiti se radu na terenu.

‘U ovoj novoj konstelaciji potrebno je jačati demokršćansku opciju u kontaktu s građanima, a ja mislim da to mogu kao zastupnik u Saboru i kao politički tajnik HDZ-a. Velika je čast predstavljati Hrvatsku u svijetu, ali sada je važnije širiti demokršćansku opciju i vratiti povjerenje ljudi u institucije’, rekao je Stier.

Problemi svjetonazorske naravi

Dio HDZ-a zbunjen je tom njegovom porukom, dok dio Predsjedništva vjeruje da nije realno očekivati da će Stier ostati politički tajnik stranke.



‘Više problema s pitanjima svjetonazorske naravi Stier može imati na funkciji političkog tajnika nego na poziciji ministra, koja je više tehničke naravi. Bilo bi logičnije da je, ako ima svjetonazorski problem oko suradnje s HNS-om, dao ostavku na poziciju u stranci’, rekao je član Predsjedništva za Večernji.

Napeti odnosi s Plenkovićem

Neki HDZ-ovci navode kako su odnosi Plenkovića i Stiera već neko vrijeme napeti. Spominju angažman Ladislava Ilčića iz Hrasta na mjestu njegova savjetnika, ali i ideje vezane uz ljudska prava koje je Ministarstvo pod njegovim šefovanjem iznosilo u UN-u i Europskoj uniji, a koji navodno nisu usuglašeni ni u HDZ-u niti u Vladi, piše Večernji. Sjeme razdora navodno predstavlja i imenovanje novih veleposlanika, na koje se čeka već mjesecima. Neki sada navode kako je taj proces kočio upravo Stier.

On je taj koji je zagovarao suradnju s Mostom, a kad je ona drugi put propala, jedini je Stier iz HDZ-a pozivao na nove prijevremene izbore i protivio se ideji preslagivanja u Saboru. Zbog svega navedenog dio HDZ-a njegove poruke o promicanju demokršćanske opcije vide kao namjeru okupljanja nove stranačke frakcije u stranci. Teoriji ide u prilog i njegova izjava da će mu prva sljedeća zadaća u HDZ-u biti implementirano načelo ‘jedan član, jedan glas’ za izbor stranačkih dužnosnika.

Do zadnjeg trena nadali su se da će odustati

‘HDZ pripada svim našim članovima i oni moraju imati pravo izabrati u stranačka tijela ljude koji će donijeti ključne odluke za stranku i Hrvatsku’, kazao je bivši ministar.

Neki su se nadali da će ipak odustati od ostavke.

‘Mi smo uoči lokalnih izbora slali jasnu poruku da nismo za nove izbore, da bi oni državu stajali novca i vremena. Ljudi su to prihvatili i ne znam zašto bi to Davoru bio toliki kamen spoticanja da je spreman napustiti Vladu. Bilo bi mi žao da to učini jer je bit upravo da se kombiniraju različitosti i nađu najbolja rješenja’, rekao je jedan član Predsjedništva tek pola sata prije Stierova obraćanja medija.

Crkva i Pantovčak lobirali da ostane u Vladi

‘Zahvalio je na potpori, ali nije demantirao ostavku. Rekao je da će se u ponedjeljak dogoditi ono što se treba dogoditi’, ispričao je izvor iz HDZ-a te dodao da neslužbene informacije govore kako su Stiera pokušavali odgovoriti od odluke te da su se u sve to uključili čak i Crkva te Pantovčak. Ipak nisu uspjeli.

Političke analitičare njegova odluka ipak nije previše iznenadila. Žarko Puhovski navodi kako ju je očekivao kada je HNS-u ponuđena funkcija potpredsjednika Vlade za društvena pitanja.

‘To je dokazalo Plenkovićevu želju da promijeni smjer Vlade i HDZ-a’, rekao je Puhovski te dodao kako ne vjeruje da će Stier na terenu raditi ono što Plenković traži.