DRAMATIČNI PRIZORI S VELEBITA, PLANINARI ZALUTALI U MINSKO POLJE: ‘Dobili smo poziv, s druge strane je progovorio drhtavi glas prestrašene žene’

Gorski spasitelji iz Gospića su u petak oko 22 sata primili poziv za pomoć. Radilo se o dvoje planinara kojima je cilj tog dana bio vozilom doći na lokaciju Bunovac te se od tuda popeti na Vaganski vrh i vratiti se nazad do vozila. Vremensko trajanje ovog puta trebalo je biti oko pet sati.

– Nesretni planinari nisu krenuli s Bunovca već sa druge lokacije prema Vaganskom vrhu uvjereni da su vozilom stigli na Bunovac. Put kojim su planinari hodali bio je znatno duži i teži, predviđeno vrijeme hodanja ovim putem na Vaganski vrh je oko sedam do devet sati penjanja. Nakon cjelodnevnog hodanja planinare je uhvatila noć, temperatura zraka značajno se spustila, a uz vjetar osjećaj je bio izraženiji. Iscrpljenost, mrak, hladnoća, nepoznavanje terena, dezorijentiranost, izazivaju laganu paniku i strah kod planinara i pozivaju 112.

– Iz drhtavog glasa ženske osobe, i informacija koje su proizlazile, spašavatelji nisu puno uspjeli saznati osim njihove nakane tog dana da se popnu na Vaganski vrh. Žena je samo pozivala u pomoć ne znajući objasniti gdje se nalazi, pri tom izgovarajući imena lokaliteta sa šireg područja južnog Velebita. Iznad glava spašavatelja bilo je samo puno upitnika. Ali shvatili smo samo jedno i u to bili sigurni, da je situacija vrlo ozbiljna, da moramo reagirati čim prije i pokušat pronaći promrzle planinare – kažu HGSS-ovci.



– Trinaest spašavatelja sa tri vozila kreću u akciju svjesni da akcija može potrajati do ranih jutarnjih sati. U jednom trenutku planinari se javljaju i čitaju oznake i natpise sa jednog kamena…. Ova akcija dobiva sasvim drugi scenariji, ono što je bilo dobro je to što smo „znali“ lokaciju na kojoj se nalaze, a ono što je bilo loše je to što se ženska osoba više nije mogla kretati od pothlađenosti i što se nalaze na vrlo minski zagađenom području, iako je sama staza na kojoj se nalaze razminirana – govore iz HGSS-a.

U 23:30 spašavatelji na lokaciji Vagan pronalaze planinare, slijedi brzo zbrinjavanje planinarke, utopljenje i transport prema vozilima. Akcija je završila povratkom spašavatelja u Stanicu oko 01:30 sati.

– Tog prekrasnog jesenskog dana na ugodnoj dnevnoj temperaturi planinari su zasigurno uživali u prekrasnim Velebitskim vrhovima, livadama i proplancima ne sluteći da će se njihovo planinarenje pretvoriti u pravu dramu i iščekivanje pomoći. Na sreću dobrim poznavanjem područja i iskustvom spašavatelja uz više netočnih informacija od onih korisnih, spašavatelji su brzo i uspješno odradili i ovu akciju spašavanja i zasigurno spasili još jedan ljudski život. Iako se kaže da je jutro pametnije od noći, ovog puta to nije vrijedilo. Jutro bilo bi, ipak prekasno… – kažu iz HGSS-a.