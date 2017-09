[VIDEO] DRAMATIČNA SNIMKA IZ BIOGRADA: Mladići skočili u more i spasili vozača (80) od sigurne smrti

Dvojica hrabrih mladića spasili su 80-godišnjeg vozača VW Passata koji je jučer oko 17 sati iz još neutvrđenog razloga sletio automobilom u more u Biogradu.

Vozač se automobilom kretao Obalom kralja Petra Krešimira IV., u trenutku kad je trebao skrenuti oštro desno jednostavno je sletio u more. U tom trenutku dvojica mladića iz obližnjeg kafića skočila su u more i izvukli čovjeka na obalu.

“Zahvaljući ovim dečkima hvala Bogu sve je završilo dobro”, napisala nam je čitateljica Zadarskog.hr uz video snimljen jučer u Biogradu.

Na sreću, sve je prošlo u najboljem redu i za vozača i za mladiće koji su jučer herojski reagirali.



Prometnu nesreću su potvrdili i u zadarskoj policiji. Kažu da je vozač u ponedjeljak oko 17 sati vozio Obalom kralja Petra Krešimira IV. Trebao je skrenuti oštro desno, no automobilom je upao u more. Dvojica građana skočila su u more i spasili ga. Nitko nije ozlijeđen, a automobil je naknadno izvučen iz mora. Iz policije kažu da će protiv vozača biti podnesen optužni prijedlog.