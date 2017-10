SVAĐA U SABORU ZBOG STAZIĆEVE PROVALE O ISTRI: ‘Optužio ga je da ne voli Hrvatsku, to je uvreda!’

Saborski zastupnik HDZ-a Antun Kliman poručio je SDP-ovu zastupniku Nenadu Staziću da “nema dobre namjere prema Hrvatskoj”, da je jučer u Saboru pozivao Istrane na referendum i odcjepljenje Istre od Hrvatske, na što je reagirao SDP-ov Gordan Maras ocijenivši kako bi, s obzirom na rezultate koje je HDZ postigao u Istri, Kliman bio zadnji kojeg bi Istrani izabrali da predstavlja njihovo mišljenje.

“Istrijanima Hrvatska nije mrska pa u našoj svečanoj pjesmi kaže pjesnik ‘Krasna zemljo, Istro mila, dome roda hrvatskog’. To je ono što Vi ne možete shvatiti, a to je da se ljubeći Istru ljubi i Lijepa naša. I Vaš je problem jer nemate dobre namjere prema ovoj državi, a kada pozivate na kojekakve referendume o Istri, onda nemate niti dobre namjere prema Istri, ali sva je sreća što Vas mi u Istri ne doživljavamo”, poručio je Kliman nakon stanke koju je zatražio po toj temi u Saboru.

‘Stazić ne voli Hrvatsku’

Prisjetio se i kako je kao izaslanik predsjednika Sabora bio na svečanosti obilježavanja 70 godina Pariških mirovnih sporazuma i Dana Istarske županije te je spominjući u govoru zasluge istarskog katoličkog svećenstva pripojenju Istre matici Hrvatskoj doživio zvižduke. “Zvižduke manjeg broja gostiju, članova udruge koje sebe nazivaju antfašistima. Isti je scenarij doživjela i predsjednica Republike. Sve ovo vrijeme sam se pitao tko su ti ljudi koji zlonamjerno zvižde na spomen istarskih velikana koji su pomogli da se Istra priključi domovini na krilima antifašističke borbe. Jučer sam dobio odgovor: to su ljudi slični Vama gospodine Staziću. Ljudi koji ne vole ovu Hrvatsku, koji ne vole Istru…”, poručio je.

Stazića je pozvao da Istranima ne daje savjete što im je činiti. “Tako ćete nas poštedjeti reakcija, kao i Vašu stranku, da ne mora dodatno pocrvenjeti, ovog puta od nelagode Vaših izjava. Što bi rekli Istrijani, ‘Ovo Vam neće pasat’, ili prevest ću Vam na jezik koji bolje razumijete, ‘No pasaran'”, rekao je Kliman.



Maras se razbjesnio

Na to je oštro reagirao SDP-ovac Gordan Maras, tvrdeći da je povrijeđen Poslovnik. “Gospodin Kliman je neprimjereno optužio zastupnika da ne voli Hrvatsku! Za mene je to jedna od najozbiljnijih otužbi koje bi mi bilo tko mogao izreći. Bez obzira na vaša sufliranja i negodovanje, to je uvreda na koju ste morali reagirati”, prosvjedovao je Maras predsjedniku Sabora Gordanu Jandrokoviću.

Istrani bi, dodao je SDP-ovac Maras, vjerojatno Klimana zadnjeg izabrali da predstavlja što oni misle, s obzirom na rezultate koje je HDZ postigao u Istri.

Reagirao je i predsjednik Sabora, poručivši Marasu kako je očekivao da će se on ograditi od svog stranačkog kolege. “Sada ste Vi povrijedili Poslovnik jer niste govorili o povredi Poslovnika, već ste to iskoristili za repliku, pa Vam izričem opomenu”, poručio je Jandroković.

Stazić je jučer u raspravi u jednom trenutku kazao kako “bi Istrijani trebali razmisliti da postupe kao Katalonci”.