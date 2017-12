SEKS SKANDAL U KARLOVAČKOJ SREDNJOJ ŠKOLI: Profesori se okrenuli protiv kolege: ‘Napravio je dijete svojoj učenici!’

Ravnateljica štiti mladog profesora i tvrdi da nije bilo pogodovanja, a pogotovo ne političkog.

Profesor povijesti (30) zaposlen je u Ekonomsko-turističkoj školi Karlovac, no tek iz trećeg pokušaja. Naime, u prva dva nije dobio potrebnu podršku članova Školskog odbora, za što su potrebna četiri većinska glasa. Podršku mu je uskratilo nekoliko profesora – Jasminka Bertoti, Marina Polovina i Vladimir Valić, iako je ravnateljica Lidija Mikšić otvoreno zagovarala da baš on bude zaposlen. Navedeni kolege iznijeli su informacije kako je profesor u vezi s jednom učenicom škole te da nosi njegovo dijete, piše Jutarnji.

To je izjavila predsjednica Školskog odbora Jasminka Bertoti. Kako kaže, profesor bi svojim učenicima trebao biti uzor. Kolega Valić pak smatra kako se radi o ponašanju koje je u suprotnosti s etičkim kodeksom, dok profesorica Polovina takvo što smatra neprimjerenim.

Profesor i učenica demantiraju trudnoću

Međutim, nitko od njih ne može sa sigurnošću tvrditi kako je učenica te škole zaista zatrudnjela s profesorom, pogotovo zato što njih oboje demantiraju tu tvrdnju. Ravnateljica Mikšić smatra da je to dovoljno da inzistira na zapošljavanju mladog profesora te da bi sve drugo bilo miješanje u njegov privatni život.



Troje profesora ni u jednom od triju glasovanja nije dalo podršku kolegi, ali je izabran kao najbolji kandidat zbog ostalih članova Školskog odbora. Od preostala četiri člana, troje je predstavnika osnivača (Karlovačke županije), HDZ-ovci Marijana Pavičić, Ines Streljak i Bruno Dujmović, a četvrta je predstavnica roditelja Jasminka Rožić.

U prva dva navrata na sastancima je nedostajao po jedan član pa profesor nije uspio dobiti glas koji mu je trebao. U trećem pokušaju ipak su se pojavili svi pa je uspio dobiti četiri glasa od sedam. Na natječaje prije toga javilo se osmero, odnosno petero kandidata s jednakim referencijama, a neki i s položenim stručnim ispitom koji on još nije položio. No, on je ipak odabran za to radno mjesto.

Zaposlen je kao pomoćnik u nastavi

‘Nije bilo pogodovanja profesoru, pogotovo ne političkog. On ima položen ispit za pomoćnika u nastavi, a u tijeku je rješavanje stručnog ispita. Zaposlen je kao pomoćnik u nastavi, 35 sati tjedno, a iste je poslove radio i prošle školske godine. Od početka školske godine izvodi nastavu u 1.c razredu i s tim satima ima puno radno vrijeme. Prije je radio u našoj školi na zamjeni i njegovim sam radom bila zadovoljna’, izjavila je ravnateljica Lidija Mikšić.

Kaže kako informacija o trudnoći nije lako provjerljiva. ‘Učenica pohađa 4. razred naše škole i budući da je jedan razred ponavljala, starija je godinu dana od svoje generacije maturanata. Profesor predaje dva sata u prvom razredu, dakle nisu u doticaju kao profesor-učenik’, dodala je ravnateljica.

Mikšić smatra kako ne treba zadirati u ničiji privatni život, posebno zato jer je učenica bila punoljetna kad je zatrudnjela te ima pravo samostalno odlučivati o svojem životu.

Ravnateljica čeka dokaze

‘To smatra i većina u Školskom odboru’, dodaje ravnateljica te naglašava kako će čin smatrati neprimjerenim tek ako se ‘dokaže na bilo koji način da su spomenute informacije istinite’. Stav osnivača škole, odnosno Karlovačke županije, isti je kao ravnateljičin. Reporteri Jutarnjeg razgovarali su s profesorom, kojeg je zanimalo tko je dao tu informaciju. Složio se s ravnateljicom koja je rekla kako je to zadiranje u privatnost.

‘Uplitanje u privatnu sferu života je nemoralno i nečasno. Ako želite o nečemu pisati, pišite o dječaku kojemu sam asistent’, rekao je mladi profesor. ‘Sve je to rekla-kazala. Da bih bila sigurna, ja bih trebala tražiti DNK analizu. Ona mi je rekla da je zatrudnjela s bivšim dečkom, a ja ne mogu zadirati u tuđi život i tuđu intimu. Možda je istina, a možda i nije, vrijeme će pokazati. Napišite da je moj stav da je sve učinjeno prema zakonu’, dodala je ravnateljica Mikšić.

Profesor i učenica snimljeni na sajmu vjenčanja

Nije se predomislila ni nakon što je vidjela fotografije profesora i učenice snimljene na sajmu vjenčanja u jednom karlovačkom restoranu. Učenik i profesorica sudjelovali su u raznim nagradnim igrama, no profesor kaže kako se radi o fotomontaži. Obitelj učenice kaže da nema ništa protiv veze. ‘Što ja imam i što vi imate s tim? Ja nemam ništa protiv toga’, rekao je muškarac koji nije želio potvrditi da je otac učenice.