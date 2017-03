DRAMA U AGROKORU DOŽIVJELA VRHUNAC: Noćas održan hitan sastanak ključnih dobavljača s ruskim bankarima, računica je poprilično strašna

Kriza u Agrokoru jučer je dosegla svoj vrhunac. Jedna od većih hrvatskih tvrtki aktivirala je zadužnice zbog prisilne naplate duga prema Agrokoru, kreditna agencija Moody’s ponovno je srušila rejting kompanije, a kao vrhunac svega stigla je i objava ruskih bankara koji su kazali kako je Agrokor lažirao svoja financijska izvješća.

AGROKOR NA RUBU: Velika tvrtka povukla potez koji bi mogao uništiti Todorića, Moody’s im opet srušio rejting

Zbog svega toga sinoć je održan hitan sastanak ključnih dobavljača s ruskim bankarima, piše RTL.

Ova situacija posebno je neugodna za aktualnog ministra financija Zdravka Marića, koji je od 2011. do 2015. u Agrokoru bio izvršni direktor za strategiju i tržište kapitala. Oporba ga je već pozvala na odgovornost po tom pitanju.



No, kako kažu u Ministarstvu financija, ministar Marić u Agrokoru se uopće nije bavio niti je bio nadležan za izradu financijskih izvještaja. I zaista, po opisu posla to je bio djelokrug prvog financijaša Agrokora, a tu poziciju posljednje dvije godine drži Ivan Crnjac, izvršni potpredsjednik Agrokora za financije i bliski prijatelj obitelji Todorić. No, i bez ove afere Crnjac je prvi na odstrelu Agrokorovih vjerovnika, osobito banaka, koje na to mjesto žele postaviti čovjeka kojem oni vjeruju.

Kako će Agrokor namiriti silne dugove?

Još nije poznato na kojim se stavkama eventualno neistinito prikazivalo stanje dugova, no financijski su analitičari dosad utvrdili nekoliko stvari.

Samo tijekom ove godine Agrokor svojim investitorima, po raznim osnovama, od kamata i obveznica do faktoringa i raznih drugih dospijeća, mora platiti minimalno 450 milijuna eura.

Dug dobavljačima s preko 150 dana kašnjenja također je goruće pitanje. On prema procjeni analitičara iznosi otprilike 2.5 milijarde kuna ili otprilike 300 milijuna eura. Zbroj svih obaveza Agrokoru za tekuću likvidnost i otplatu obaveza ove godine pokazuje da je kompaniji potrebno oko 750 milijuna eura. Agrokor je početkom godine od Sberbanke dobio kredit od 60 milijuna eura, plaćeno je oko 50 milijuna kamata i dospjelih mjenica. Do kraja godine ostaje rupa od najmanje 600 milijuna eura.

Sljedeća godina bit će još gora

2018. godina bit će još mučnija za Agrokor. Naime, tada dospijeva minimalno 300 milijuna eura kamata te 500 milijuna eura glavnice raznih kredita. Tu je i najteži, PIK loan kredit za koji je Ivica Todorić založio kompletno vlasništvo nad Agrokorom u iznosu od 535 milijuna eura. Stoga, samo po toj osnovi u 2018. Agrokoru treba minimalno 1 milijarda eura svježeg novca. I to bez novootkrivenih dugova o kojima govore Rusi.