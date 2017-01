DRAMA NA MOSORU: Evo kako je HGSS spašavao ozlijeđene planinare s vrha planine

Čak 20 pripadnika Gorske službe spašavanja tijekom subote i nedjelje s Mosora je izvlačilo dvoje planinara. Jedan od njih bio je ozlijeđen pa s planine nisu mogli sići.

Hrvatska gorska služba spašavanja objavila je fotografije s noćne akcije na sjevernoj strani Mosora, u kojoj je spašeno dvoje planinara. Akcija se odvijala u blizini vrha Ljubljan na 1262 metara, a jedan od dvojice planinara ozlijedio se u subotu prilikom silaska s Mosora. Kako zbog ozljede nisu mogli sići, pozvali su HGSS.

Spasitelji su se do njih probijali sve do 22 sata navečer. No, pomoću helikoptera uspjeli su ih izvući tek u ranojutarnjim satima. Unesrećeni je planinar evakuiran s nepristupačnog terena s pomoću užeta iz lebdečeg helikoptera HRZ-a .

Fotografije akcije spašavanja HGSS je objavio na svojoj Facebook stranici.