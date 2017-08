DRAMA NA CESTI KRAJ SMILČIĆA: Vatra je došla nadomak kamiona punog kemikalija, a onda se na nebu stvorio on

Zlatko Premužak iz Dugog Sela ranije se ovog tjedna sa svojim kamionom punim boje, razrjeđivača i drugih kemikalija, našao u prometnom čepu u Smilčiću. No, ne bi prometni čep bio problematičan da oko njih nije gorjela buktinja.

‘Vatrogasac viče ‘Bježi, bježi. Gori tu sa strane’ i ja krenem natrag, ali više ne mogu natrag. Odjednom kolona iza mene, auti se skupili, Česi, Mađari, Nijemci, turisti zuje, gube se tamo, ne znaju kud će…’, priča danas Zlatko za RTL.

Krenula je panika

Kamion više nije mogao okrenuti i kad ga je uhvatila panika, doslovce u zadnji čas, stigao je spas s visine.

‘Odjednom naleti avion i zalije on grmlje i trnje, ali i malo moju kabinu. On se stvorio – ja na krivom mjestu, on na pravom mjestu’, dodaje Zlatko.



A čovjek koji je njemu, a i mnogima drugima oko njega, donio spas je bojnik Danijel Kos, protupožarni pilot koji već 11 godina leti Air Tractorima. Taj dan bio mu je jedan od najdinamičnijih. Naime, gasio je u Smilčiću, Kistanjama i Kožinu, potom je pola sata odmorio dok se u Zemuniku punilo gorivo, pa je opet gasio u Pristegu, Popovićima, ponovno u Smilčiću i na kraju uz autocestu na dionici Benkovac-Pirovac.

Ne želi da ih se zove herojima

‘Nakon povratka u bazu, nakon slijetanja, sjedio sam u kancelariji, slušao radio i čuo nekog gospodina koji se javlja u eter i zahvaljuje se da smo mu spasili kamion, odnosno drugim riječima njegovu egzistenciju, jel. Naravno da mi je bilo drago to čuti da smo nekome mogli pomoći’, kaže bojnik Kos.

Ovaj pilot, kao ni njegovi kolege, ne vole da ih se naziva herojima jer, kaže, rade ono što najbolje znaju. ‘Kada se dogodi takvi slučaj kao gospodin što se javio preko radija tek tada razmišljamo i postanemo svjesni da mi zaista pomažemo ljudima u situacijama koje baš i nisu ugodne. I to je dobar osjećaj’, kaže bojnik Kos.