DOSTA VAM JE KIŠE? Uskoro ćemo žaliti za pljuskovima; temperature će ići do 39!

Danas će diljem zemlje biti djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, povremeno uz malo kiše ili poneki pljusak, uglavnom u unutrašnjosti te na jugu, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za četvrtak.

Poslijepodne će biti sunčanije, osobito na Jadranu. Vjetar će biti uglavnom slab, na istoku umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će ujutro puhati većinom umjerena bura, mjestimice na sjevernom dijelu i jaka, a poslijepodne sjeverozapadni vjetar.

Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 25 i 29, na Jadranu ponegdje i malo viša.

Vrijeme sutra

Sutra će prevladavati sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjerenu naoblaku. Puhat će većinom slab vjetar, poslijepodne mjestimice umjeren jugozapadni.



Najniža jutarnja temperatura bit će od 12 do 17, na Jadranu od 18 do 22 °C. Najviša dnevna bit će od 26 do 30, na Jadranu između 29 i 32 °C.

Prema prognostičkim kartama DHMZ-a, tijekom petka i subote više ne bi trebalo biti kiše, ali nas zato ti dani uvode u novi toplinski val u kojem ćemo vapiti za osvježenjem. Tako će sredina sljedećeg tjedna za istočnu i središnju Hrvatsku biti paklena, a u Zagrebu i okolici se očekuje temperatura od neizdrživih 39 stupnjeva.