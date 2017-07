DOSTA JE BILO GOLIH TRBUHA: I Vodičani ljuti zbog neprikladno odjevenih turista, ali ih neće kažnjavati kao na Hvaru

Nakon što su gradske vlasti Hvara odlučile rigorozno kažnjavati turiste koji se neprimjereno ponašaju i neprikladno su odjeveni, i vlasti u Vodicama odlučile su obračunati se s razgolićenim tijelima turista u svome mjestu.

No, za razliku od Hvarana koji su svoje goste zbog neprimjerenog oblačenja odlučili globiti kaznama i do 500 eura, Vodičani su odlučili učiniti to na mnogo pomirljiviji način, piše ŠibenikIN.

Ploče s uputama ‘kako pristojno izgledati’

“Na inicijativu vijećnika liste našeg mjesta, ali i nekih građana koji su uočili da centrom grada šeću neprimjereno odjeveni gosti, odlučili smo na sljedećoj sjednici gradskog vijeća staviti prijedlog da u centru grada postavimo ploče s upozorenjima ‘kako pristojno izgledati”, kazala je gradonačelnica Vodica Nelka Tomić.



Ona ističe kako je u ljetno vrijeme teško odrediti granice primjerenog.

“Prije svega, mislimo na šetače u kupaćim kostimima, koji se dok šeću centrom tada mogu pokriti pareom ili obući haljinicu, majicu ili kratke hlače”, kaže gradonačelnica za ŠibenikIN dodajući da je sasvim normalno u krugu plaže biti u kupaćem kostimu.

Komunalci će ljubazno upozoravati

Ona smatra da su visoke kazne kontraproduktivne, pa će vodički komunalni redari, ako taj prijedlog prođe u Gradskom vijeću, neprimjereno odjevene turiste ljubazno upozoravati da se pridržavaju uputa.

“Naši gosti su dobronamjerni i sve se može riješiti na fin i kulturan način”, kazala je gradonačelnica.

U Vodicama od ranije postoji zabrana ispijanja alkoholnih pića na javnim površinama te ostavljanja ručnika na plaži kako bi se ‘rezervirala’ mjesta.

