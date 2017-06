DOŠLA NA BIRALIŠTE I DOZNALA DA JE MRTVA: ‘Supruzi nisu dali glasati, tvrde da je umrla prije 3 mjeseca, a ona stoji kraj mene i sve sluša’

Barica Valaško iz Podvinja Miholečkog, naselja na području općine Sv. Petar Orehovec, prošle nedjelje je dolaskom na biralište doznala da je – mrtva! Tako su joj priopćili nakon što nije bila na biračkom popisu i nije mogla glasati.

Njezin suprug Stjepan se, naime, zainatio i tražio da se provjeri zbog čega Barica nije upisana i saznao šokantnu vijest – da je ona umrla ravno tri mjeseca prije izbora, odnosno 19. veljače ove godine. Iz Povjerenstva su supruga uputili u Matični ured u Križevce, gdje su mu kazali da će ga telefonom izvijestiti.

‘Supruga stoji kraj mene i sluša kako je mrtva’

“Vrativši se kući nazvali su me i kazali kako im je žao, ali da je moja Barica umrla i stoga je nema na popisu. Dobro sam pogledao suprugu koja je stajala uz mene i rekao sam im kako je ona ipak živa jer stoji do mene i sluša naš razgovor. Na to me djelatnica počela uvjeravati kako nisam u pravu jer je Barica Valaško mrtva – doista mi je prekipjelo, jer stvarno nisam znao tko je tu sve lud”, kaže Stjepan za 24 sata.

Istraživanjem i obilascima institucija Stjepan je otkrio kako je njegova žena umrla u susjednom selu. Naime, ispostavilo se da je umrla Barica Valaško u dobi od 84 godine, ali u Pofukama, a oni su mrtvom proglasili Baricu Valaško koja je 20 godina mlađa i živi u Podvinju Miholečkom.



‘Njezin glas je mogao biti presudan’

Stjepan nam je rekao da mu je najviše žao što se to desilo baš za izbore, jer je teoretski njezin glas mogao biti presudan. No, na sreću nije pa izbori imaju legitimitet.

“Evo vam moja osobna iskaznica koja vrijedi i nju slikajte, a kada ponovo postanem živa onda ću se možda i ja slikati”, rekla je ironično živa žena koja je zbog nečije nemarnosti mrtva, a živi kako punim plućima.