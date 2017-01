DOŠAO SAMO JEDNOM: Jedna riječ koju je Milanović izgovorio u Saboru građane je koštala 83.500 kuna, evo koja

Zoran Milanović u Saboru se pojavio svega jednom i izgovorio samo jednu riječ. Riječ je to za koju su hrvatski građani platili 83.500 kuna, piše Slobodna Dalmacija.

U Saboru ga nije bilo tri mjeseca, u pojedinačnoj raspravi nije sudjelovao ni jednom, nije se javljao za replike niti za odgovor na njih, nije se javljao za povredu Poslovnika niti za izlaganje u ime Kluba SDP-a. Pa za što su hrvatski građani onda u protekla tri mjeseca izdvojili čak 83.500 kuna koliko je sjelo na račun Zorana Milanovićev? Za jednu jedinu riječ. Bivši premijer samo se jednom pojavio u saborskim klupama i tada je izgovorio: “Prisežem”.

Nakon poraza na parlamentarnim izborima Milanović je najavio povlačenje iz politike. Njegova prva najava odlaska odnosila se na prosinac, no to se nije dogodilo. Prema jednoj verziji s Iblerova trga, Milanović je svojim stranačkim kolegama prvo poručio da će se povući iz zastupničkih klupa od 1. siječnja ove godine, a potom je zatražio odgodu do 1. veljače. Druga verzija, pak, tvrdi da je Milanović u startu svojem nasljedniku Davoru Bernardiću najavio povlačenje početkom veljače.

Na izravno novinarsko pitanje očekuje li da Milanović stavi svoj potpis na SDP-ov zahtjev za smjenu ministra znanosti i obrazovanja Pave Barišića zbog optužbi za plagijat, predsjednik SDP-a Davor Bernardić u srijedu je izravno odgovorio: “Ne, ne očekujem”.



Bivši šef socijaldemokrata sada ima tri opcije. Prva je potpuno se povući iz Sabora i odreći prava da još godinu dana živi na državni trošak. Druga je povući se i aktivirati povlasticu 6+6, a treća svoj zastupnički mandat staviti u mirovanje i time ostaviti tvorenu opciju povratka kad to poželi.

SDP-ovci bliski Milanoviću tvrde kako se doista želi povući iz politike, no da čeka da njegova konzultantska tvrtka prikupi svoje poslove i zahukta se s radom. I da se početkom veljače povuče iz Sabora, Zoran Milanović još punih godinu dana neće moći biti direktor svoje tvrtke jer mu to ne dozvoljava Zakon o sukobu interesa. Ali moći će biti njen – zaposlenik.