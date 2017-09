DORH ZAPRIMIO ANONIMNU KAZNENU PRIJAVU PROTIV DALIĆ I RAMLJAKA: Stoji li iza nje sam Ivica Todorić?

Nepoznata osoba podnijela je DORH-u kaznenu prijavu protiv ministrice gospodarstva i potpredsjednice Vlade RH Martine Dalić, Vladina povjerenika za Agrokor Ante Ramljaka i niza drugih osoba povezanih s izvanrednom upravom te Knighthead fondom.

Prijava je podnesena, zbog, kako se navodi, niza kaznenih djela zloporabe položaja i ovlasti počinjenih u sastavu zločinačkog udruženja.

Anonimna kaznena prijava odaslana je na još 40 adresa, svim državnim čelnicima, nizu saborskih zastupnika i stranačkih čelnika, kao i medijima. Iako su se odmah pojavile spekulacije da je autor nepotpisane kaznene prijave sam Ivica Todorić, prije svega zbog sadržaja koji se uvelike poklapa s optužbama koje je on proteklih dana iznio na svojem blogu, potvrdu te informacije nije bilo moguće dobiti, navodi Jutarnji.

Kako doznaju, Državno odvjetništvo zaprimilo je kaznenu prijavu te je ona stavljena u rad u redovnoj proceduri. Kako je neslužbeno potvrđeno, istražitelji će analizirati prijavu i provjeriti njezine navode kako bi se utvrdilo jesu li iznesene optužbe utemeljene, odnosno je li bilo zloporaba ili drugih kaznenih djela.

Međutim, to ne bi trebalo imati nikakav utjecaj na osnovnu predistragu u slučaju Agrokor koju već mjesecima provodi zagrebačko Županijsko državno odvjetništvo u suradnji s policijom i drugim državnim institucijama i stručnjacima. Ta se istraga bavi utvrđivanjem mogućih nezakonitosti u radu Agrokora i s njim povezanih tvrtki do 2016. godine, odnosno do aktiviranja lex Agrokora i postavljanja izvanredne uprave.