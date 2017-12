DORH SE ŽALIO NA PRESUDU HORVATINČIĆU: ‘Zašto je sutkinja vjerovala svjedocima koji su mu pogodovali? Npr. njegovoj zaručnici…’

Poznati poduzetnik je u kolovozu 2011. godine gliserom udario u jedrilicu i ubio talijanski bračni par

Na presudu kojom je poduzetnik Tomo Horvatinčić oslobođen krivnje za izazivanje tragične pomorske nesreće Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku podnijelo je žalbu u kojoj tvrdi kako je sutinja Maja Šupe napravila kardinalne pogreške. U žalbi je navedeno niz bitnih odredaba kaznenog postupka, razlozi zbog kojih je pogrešno utvrđeno činjenično stanje, te zašto državno odvjetništvo smatra da je zaključak suda o nepostojanju odgovornosti okrivljenika pogrešan.

Greške sutkinje Šupe

Kršenjem zakona šibensko tužiteljstvom smatra odluku suda kojom je iz spisa izdvojen skica nesreće što ju je Horvatinčić vlastoručno napravio. Naime, prema stavu tužiteljstva to uopće nije bio nezakoniti dokaz, niti je sud naveo razloge zbog kojih je zaključio da se radi o nezakonitom dokazu. Naime, Horvatinčić je na skici nacrtao položaj brodova u trenutku sudara, a iz toga je bilo jasno da se ne podudara s njegovom obranom što ju je ponudio na ponovljenom suđenju kada je tvrdio da sudar uopće nije vidio jer je izgubio svijest.

Izdvajanje skice iz dokaznog postupka utjecalo je tako na ocjenu vjerodostojnosti Horvatinčićeve obrane. Sud nije u obzir uzeo ni svjedočenje lučkog inspektora koji je opisao kako se Horvatinčić ponašao nakon udesa i kako je pred njim vlastoručno nacrtao skicu sudara. Upravo ju je lučki inspektor priložio u spis kao prilog zapisniku o inspekcijskom pregledu, iako je istovremeno imao i poduzetnikov iskaz.

Ključni iskaz

Pogreška, koja se ubraja u kršenje odredaba kaznenog postupka učinjena je i tijekom vještačenja. Naime, vještak Ratko Marinović nije radio vještačenja na temelju naloga suda, niti je dobio na uvid sudski spis dok je radio vještačenje. Ipak, je njegov iskaz korišten kao ključan za razjašnjavanje razlika među drugim vještačenjima što su tijekom postupka provedena, upozorava državno odvjetništvo podsjećajući kako je prijedlog za ispitivanje vještaka Jurice Peše, kapetana i stalnog sudskog vještaka za područje pomorskog prometa, što je tražila obrana i zastupnik obitelji Salpietro.

Pogrešna je, po mišljenju tužiteljstva, bila i odluka suda da povjeruje Horvatinčićevoj obrani u kojoj je naveo sinkopu, odnosno gubitak svijesti, kao razlog sudara, budući da je o tome svjedočila samo njegova zaručnica Anica Đerđe Dilber. Nitko drugi od svjedoka nije to spomenuo, niti je medicinskim vještačenjem sinkopa potvrđena. U žalbi se podsjeća i na činjenicu da se Horvatinčić najprije branio šutnjom, a zatim je njegova obrana dokazivala da se dogodio kvar na autopilotu glisera, da bi na kraju poduzetnik ustvrdio da je plovilo bilo ispravno i spomenuo sinkopu. I sve to, iako je ranije nacrtao sudarnu poziciju brodova, dok nikakvu raniju dokumentaciju s dijagnozom vazovagalne sinkope nije imao.

Sporna vještačenja

Problematičnim državno odvjetništvo smatra i to što sutkinja Šupe nije u obzir uzela vještačenje okrivljenikovog mobitela kojim je utvrđeno kako je tog 16. kolovoza 2012. u 14,20 sati sa svog mobitela, nakon nesreće, putem elektroničke pošte uputio poruku društvu “Hoto grupa” u kojoj naveo, između ostalog, da je upravljački sustav broda otkazao, te zato u trenutku nesreće nije njime mogao normalno upravljati i skrenuti sa smjera koji je vodio prema drugom plovilu. Sadržaj te poruke prenijet je ubrzo i u priopćenju priopćenja za javnost što ga je “Hoto grupa” proslijedila medijima.

“Sud uopće nije analizirao razlike u iskazima svjedokinje Anice Đerđe Dilber, iako je očito da je svojim iskazom pogodovala okrivljeniku, a nije vrednovao ni razlike u iskazima svjedoka Klausa Fuchsa, koji je u istrazi opisivao okrivljenikovo ponašanje nakon nesreće na jedan način, a na raspravi bitno drugačije”, upozorava u žalbi tužiteljstvo koje traži od drugostupanjskog suda da dobro prouči tehnička vejštačenja budući da su kontradiktorna. Zašto je sud odlučio prihvatiti zaključke Brodarskog instituta i Ratka Marinovića, koji su u jednom trenutku tvrdili da je točno ono što su izvještačili njihovi kolege iz tvrtke Conmar d.o.o. iz Splita, da bi zatim promijenili zaključke.

Potpuno neosnovano, po stavu tužiteljstva, sud je prihvatio pogrešne zaključke vještaka Brodarskog instituta i Ratka Marinovića da je jedrilica Santa Pazienza skretanjem u desno prouzrokovala sudar, a u protivnom da nije poduzela taj manevar, da bi se brodovi mimoišli bočno na razmaku od šest metara. To je, osim toga, suprotno zaključku vještaka iz Conmara koji su utvrdili da je brod okrivljenog stalno vidio jedrilicu preko svog desnog boka, dok je jedrilica stalno vidjela okrivljenikov brod preko svog lijevog boka, te je ta situacija nalagala da okrivljenik jedrilici ustupa pravo puta sukladno čl. 15. Pravilnika o izbjegavanju sudara na moru. No, to vještačenje nije prihvaćeno. Za prihvaćanje vještačenja Brodarskog instituta nije naveden baš niti jedan razlog. I to je, po stavu tužiteljstva, bitna povreda odredaba Zakona o kaznenom postupku, što ju je počinila sutkinja Šupe.

Zato državno odvjetništvo traži da se presuda ukine i postupak vrati pred izmjenjeno sudsko vijeće, tim više što je i ranije traženo da se sutkinju Šupe, zbog sumnje u njezinu pristranost, izuzme iz slučaja.