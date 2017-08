DORH NE PRIMA STRANKE ZBOG TOPLINSKOG VALA, BLOGER KRULE IH UNIŠTIO JEDNOM FOTKOM: ‘A njima je vruće u uredima…’

Javnost je jučer šokirala obavijest Općinskog državnog odvjetništva u Zagrebu, u kojoj je navedeno kako su odlučili da zbog velikih vrućina neće primati stranke u uredima.

Umjesto toga, DORH je u Palači pravde u Vukovarskoj ulici zamolio stranke da se u slučaju potrebe Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu obraćaju pismeno.

‘Dana 1. kolovoza 2017. Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu zbog otežanih uvjeta rada uslijed velikih vrućina neće primati stranke po redovnom rasporedu od 12 do 14 sati, niti odvjetnike u vremenu od 14 do 15 sati. U slučaju potrebe izvolite se obratiti pismeno na adresu Općinskog državnog odvjetništva u Zagrebu, telefonom na broj 6327-770, na e-mail tajnistvo@odozg.dorh.hr ili faxom na broj 6159-033’, stoji u obavijesti koju potpisuje Sanja Gospodnetić.



Mnogi su na društvenim mrežama komentirali ovaj potez, a posebno ga je oštro prokomentirao Jadranko Hodak, poznatiji kao Bloger Krule.

Svojom je objavom prikupio gotovo četiri tisuće lajkova. Prenosimo je u cijelosti.

‘Ono kad ti puca kurac za sve.

Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu, izdalo je obavijest kojom javljaju da zbog vrućina ne rade te ne primaju stranke od 12-14 sati. (čitaj – vruće im u kancelarijama)

Danas sam to čuo i udario ovu fotografiju, na kojoj su moje kolege bauštelci koji rade na 35 stupnjeva (to je 35 u hladu, na suncu preko 40).

Put do plaće je jeb**… Jer mi koji radimo u privatnom sektoru prvo svojim radom moramo namiriti gore navedene kojima je vruće u kancelarijama, ne bi li oni dobili svoje plaće… A tek onda mi… mi koji smo zadnji isprdak… zadnje govno za kojim nitko ni vodu ne vuče.

Vi iz te općinske, vruće državno odvjetničke kancelarije… je** vam ja Krule mater… i da… možete me tužiti i ganjati… i kad me ulovite, što i nije problem jer sam ću se odazvati na vaš poziv… samo iz razloga da vam u živo još jednom jeb** mater… i to na sudu, da uđe u zapisnik velikim slovima.

Pi*** vam materina da vam pi*** materina!’