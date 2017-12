Don Stojić: Joga je zlo, a kondomi uništavaju brakove

‘Nevjerojatno je kako su žene nasjele na priču o kondomu. Njega je izmislio muškarac samo zato da može nesmetano uživati, a ženama su ga prodali pod krinkom njihove emancipacije!’, smatra omiljeni svećenik mladih, Damir Stojić.

Salezijanac Damir Stojić (37) kada nije u svećeničkoj halji nosi traperice, tenisice i majicu ‘fifa’ s kapuljačom. U tom izdanju dečka iz kvarta savršeno se uklapa u studentski dom Cvjetno naselje, u kojem se posljednje tri godine, kao studentski kapelan, duhovno brine za studente triju zagrebačkih domova, osim Cvjetnog, i tzv. Šare i Save.

Da je don Damir omiljen među mladima dokazuje impresivan broj mladih koji utorkom na njegovu vjeronauku popune šestotinjak stolaca u dvorani SD-a Stjepana Radića. Srijedom mu, pak, na ‘reprizu’ u crkvi Sv. Mati Slobode na Jarun dođe njih dvjestotinjak. Kaže da je radikalan, no upravo se, tvrdi, ta osobina mladima sviđa.

Ove se godine proslavio nizom predavanja o seksualnosti na temelju nauka Teologije tijela Ivana Pavla II., na kojima je podupirao crkvene stavove o neprakticiranju spolnih odnosa prije braka. Mladi su, tvrdi, zasićeni lažima svijeta.



Onima koji smatraju da svećenik nema što pričati o seksu jer nema pojma što je to, poručuje da je to istina, ali da on mnogo zna o ljubavi, a ona je, smatra, glavni sastojak seksa.

”Ako mladić ostavi djevojku s kojom je imao seksualne odnose, ona zna da je bila iskorištena, ona to osjeća. Nevjerojatno je kako su žene nasjele na priču o kondomu. Njega je izmislio muškarac samo zato da može nesmetano uživati, a ženama su ga prodali pod krinkom njihove emancipacije! Da stvar bude smješnija, one su na to nasjele!”, rekao je studentski kapelan za Večernji list.

Nijedan muškarac, kaže, nema moralni legitimitet da uđe u ženu ako je ne voli i s njom ne želi provesti život. Kontracepcija, pak, tvrdi, uništava brakove jer ”žena zna da nešto nije u redu čim se betonira njezina plodnost”. Nema tu, nastavlja, žrtve, jer da je ima, muškarac bi ”proučio partneričin kalendarić s bojama”, čime bi savršeno upoznao njezino tijelo, a osim toga, čežnja od desetak dana suzdržavanja još bi ih više zbližila.

Dvije stvari koje mladi u četiri oka najčešće spominju kapelanu su strah i depresija. Iako isprva, priča don Stojić, tvrde da ne znaju odakle im osjećaji usamljenosti i tuge, poslije u razgovoru shvate da izvor problema leži u obitelji.

Rješenje vidi u pravom prijateljstvu, zbog čega su vrlo važni molitveni i drugi skupovi mladih na kojima se mogu uvjeriti da i ostale more isti ili slični problemi. Drugi je ključ izlaska iz duhovne krize prihvaćanje istine.

”Istine o svemu. Velik je problem modernog društva relativizam. Savjest treba uskladiti prema istini jer je ona iznad savjesti. Kada duh usklađujemo s istinom, postajem bolji i slobodniji”, kaže don Stojić te postavlja pitanje je li vlak slobodniji na tračnicama ili kad iskoči iz njih.

Glavni je problem mladih, smatra, oholost – kad svoju osobnost prekriju maskom i glume nekoga tko nisu. Iz tog smrtnog grijeha stvara se strah jer se boje da će otkriti kakvi su ispod površine, što, pak, izaziva psihičke probleme.

Nikomu ne preporučuje priručnike za samopomoć. Šarenim naslovima koji u nekoliko koraka obećaju olakšanje zamjera što ljude uvjeravaju da su mali bogovi. Dio je to sve popularnije new age filozofije, koju naziva neopoganizmom. U to, uz reiki i bioenergiju, ubraja i jogu.

”Joga znači savez, a ja se pitam savez s kim?”, rekao je don Stojić za Večernji list.

