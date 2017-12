DON DAMIR STOJIĆ: ‘Djevojka koja je zaustavila povorku ‘Hod za život’ je proročica!’

Studentski kapelan don Damir Stojić prozvao je na svom profilu na Facebooku proročicom jednu od djevojaka koje su stale ispred povorke ”Za život, obitelj i Hrvatsku” koja se održala prošle subote u središtu Zagreba.

Facebook objavu Damir Stojića prenosimo u cijelosti.

“Možda ću vas iznenaditi, ali Dunja Ercegović je proročica!

Proroci ne proriču budućnost, nego govore istinu u ime Božje. Bog stavlja svoju riječ na usne proroka, nekad i mimo volje samog proroka.



Vjerujem da je Bog u subotu, 21.5.2016. za vrijeme “Hoda za život”, stavio svoju riječ na usne Dunje Ercegović, a da ona toga nije niti bila svjesna.

Nemojte se začuditi jer ovo nije prvi put da Bog tako čini.

Nakon izlaska iz Egipta izraelski narod se utaborio u moapskim poljanama. Zaprepastivši se mnoštvom izraelskoga naroda i njihove plodnosti, kralj Bileak poboja se i pozva vračara Bileama da izrekne prokletstvo nad izraelskim narodom. Reče kralj Bileak: “Zato dođi i prokuni ovaj narod jer je jači od mene. Tako ću ga moći svladati i istjerati iz zemlje.” (Br 22, 6)

Umjesto prokletstva, Bileam je dva puta izrekao blagoslov nad izraelskim narodom. Eto, dobri Bog okreće zlo na dobro.

Drugi veliki primjer dogodio se u planiranju Isusove smrti. Veliki svećenik Kajfa izrekao je ove riječi: “Vi ništa ne znate. I ne mislite kako je za vas bolje da jedan čovjek umre za narod, nego da sav narod propadne!” To ne reče sam od sebe, nego kao veliki svećenik one godine prorokova da Isus ima umrijeti za narod. (Iv 11, 49-51)

Eto, Kajfa je pomislio da drugi ništa ne znaju, a on je zapravo taj koji ništa ne zna. Opet Bog učini svoje.

I Johnny Cash je prorok

I tako proročica Dunja, poslana od nekoga, zaprepaštena mnoštvom mladih na zrinjevačkim poljanama, u želji da zaustavi rijeku života koja apelira na majke da ne pobace svoju djecu, u ključnom trenutku prorokuje: “Mama, nećeš me valjda ostaviti samu!”

Tim je vapajem ona bila glas svakog onog djeteta čiji je život prekinut u majčinoj utrobi.

Iako su Bileam, Bileak i Kajfa imali svoje nečasne ciljeve, dobri i svemogući Bog prestigao ih je, stavio svoju riječ na njihove usne i proslavio se. I još jednom u povijesti spasenja, veliki Bog bira svoje proroke i, mimo njihove volje, prorokuje preko njih. Tako je Bog prestigao Dunju.

Na kraju bih Dunji, našoj, eto, poznatoj glazbenici, poručio proročke riječi nešto poznatijeg glazbenika Johnnyja Casha, za kojeg vjerujem da je također Božji prorok, riječi poznate pjesme: “God’s gonna cut you down”:

“You can run on for a long time

Sooner or later God’ll cut you down.”