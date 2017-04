DOMOVINA GA JE ‘UBIJALA’ POREZIMA PA JE OTIŠAO U IRSKU: ‘Ovdje si mogu svašta priuštiti, cijene me’

46-godišnji Damir Nemet iz Našica deset je godina vodio vlastiti obrt, a onda ga je bio prisiljen zatvoriti. Sada živi u Irskoj, radi u struci kao aranžer cvijeća i tvrdi da živi svoj san.

2. travnja 2015. preselio je u Dublin, gdje se preporodio nakon što je vidio da stvari mogu funkcionirati i bez šume spore birokracije.

‘Kad pogledam unazad shvaćam da sam napravio dobar potez dolaskom u Irsku. Ovdje se posao zaista može naći relativno brzo i tko želi može lijepo zaraditi. Cijene u trgovinama su slične onima u Hrvatskoj samo što u domovini nemamo europske plaće’, rekao je Damir koji sada radi kao aranžer cvijeća u hotelu Shelbourne s pet zvjezdica, smještenom u centru Dublina.

Svi prekovremeni sati plaćeni, praznici su plaćeni duplo

‘Radim puno radno vrijeme što znači 40, a nekad i više sati tjedno. Važno je napomenuti da su mi svi prekovremeni sati uredno plaćeni kao i rad nedjeljom dok se praznici koje radim plaćaju duplo. Za razliku od velike većine mojih prijatelja plaća mi dolazi mjesečno, a ne tjedno’, kazao je za 24sata.



Irci ne znaju što znači daviti se u porezima, nametima i svim silnim davanjima državi na koje su Hrvati navikli.

Hrvatska ga je uništila porezima

‘U domovini su me ubijali porezima, nametima i stalnim izmjenama kojekakvih zakona. Ni sam ne znam koliko me inspekcija obilazilo dok sam imao cvjećarnicu u Našicama. Žalosno je što me kao radnika puno više cijene u stranoj zemlji nego u Hrvatskoj. Ovdje je sve puno jednostavnije i može se obaviti online. Čak i eventualne nejasnoće s njihovom Poreznom upravom možete riješiti telefonskim pozivom.’

Na poslu se relativno lako napreduje, a nitko ne strahuje pitati šefa za povišicu.

Iz svih navedenih razloga ne misli se više vraćati u rodnu Slavoniju.

Teško je raditi i zaraditi plaću u Hrvatskoj

‘Pronašao sam se ovdje i trudit ću se ostati u Dublinu. Znam koliko je teško raditi i zaraditi plaću kao obrtnik u Hrvatskoj. S druge strane, ako ovdje živite normalnim životom budite sigurni da ćete si moći priuštiti puno više nego što ste mogli kod kuće. Nekome je i 2000 ili 3000 eura plaće ovdje malo, a nekome puno i to sve ovisi o vašim prioritetima, o tome kako ćete si posložiti život i na što ćete trošiti novac’, ispričao je Damir koji živi s cimericom u stanu koji zajedno s režijama mjesečno plaćaju 1000 eura.