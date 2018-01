DOLAZI VELIKA PROMJENA I NAGLI PAD TEMPERATURE: Bit će obilnog snijega, u gorju više od pola metra, a u nizinama i do 20 centimetara

Poslijepodne će oborine prestati, a zatim će se i postupno razvedriti. Potkraj dana doći će do naglog pada temperature

U srijedu će se preko naših predjela premjestiti frontalni sustav uz produbljivanje doline u polju tlaka. Nakon njegova prolaska vjetar će okrenuti na sjeverozapadni i donijeti hladniji zrak.

Poslijepodne zahlađenje

Jutro će u Slavoniji biti manje hladno, uz temperaturu većinom od 3 do 5 stupnjeva. Danju će prevladavati oblačno uz povremenu kišu, a na krajnjem istoku može biti i susnježice i snijega. Najviša dnevna temperatura bit će oko 5 stupnjeva, a poslijepodne će zapuhati sjeverozapadnjak s kojim će prema večeri zahladnjeti.

U središnjim predjelima promjenljivo, ponegdje i pretežno oblačno. Mjestimice će biti kiše, a u Međimurju i susnježice. Poslijepodne će oborine prestati, a zatim će se i postupno razvedriti. Najviša dnevna temperatura od 5 do 8 stupnjeva, uz nagli pad potkraj dana, piše HRT u svojoj vremenskoj prognozi.



U gorju i na sjevernom Jadranu u početku oblačno. U gorju će povremeno biti kiše i snijega, dok će na Jadranu kiše biti manje, a poslijepodne se očekuju sunčana razdoblja. Zapuhat će sjeverozapadnjak, uz obalu Istre i jak. Jutarnja temperatura u gorju i unutrašnjosti Istre od 2 do 5, na moru od 6 do 8, dnevna u gorju od 4 do 7 uz jače zahladnjenje navečer, na moru većinom od 10 do 12 stupnjeva.

Dalmaciju očekuje promjenljivo oblačno vrijeme uz mjestimičnu kišu, moguće i grmljavinu. Sjeverozapadnjak će pojačati na umjeren i jak, na otvorenome i olujan pa će i more biti valovito i jače valovito.

Na jugu je moguć i poneki jači pljusak ili obilnija kiša. No, bit će i sunčanih razdoblja. U početku će puhati umjeren jugozapadnjak, a zatim će okrenuti na umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 6 u unutrašnjosti do 11 uz obalu, a najviša dnevna od 12 do 14 stupnjeva.

Obilan snijeg u petak i subotu

Na moru u četvrtak većinom sunčano. U petak najprije na sjevernom dijelu naoblačenje i ponegdje obilnija kiša. U subotu će kiša izraženija biti na južnom Jadranu. Nakon jakog juga u petak, u subotu će na sjevernom Jadranu okrenuti na buru pa će i zahladnjeti.

U unutrašnjosti će u četvrtak prevladavati sunčano, ponovno uz hladnije jutro. U petak naoblačenje i kiša, a uz zahladnjenje kiša će prema kraju dana prijeći u snijeg koji će u gorju biti i obilniji. U petak i subotu u gorju će pasti i više od 50, a u nizinama i do 20 cm snijega, koji će se uz hladnije vrijeme zadržati i veći dio sljedećeg tjedna.

HAK: Do 10 sati na A6 zatvorena je dionica između Ravne Gore i Vrbovskog

Do 10 sati na autocesti A6 Rijeka-Zagreb zatvorena je dionica između čvorova Ravna Gora i Vrbovsko u smjeru Zagreba, zbog radova, a obilazak je starom cestom kroz Gorski kotar DC3, izvijestio je Hrvatski autoklub (HAK). Mokri su i skliski kolnici mjestimice u Gorskom kotaru, Lici, Dalmaciji, Slavoniji, središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Na cestama u gorju i duž Jadranske magistrale DC8 mogući su odroni.

Za sav promet, zbog radova, zatvorene su ceste DC75 u Karigadoru, Taru i na dionicama Vodnjan – Pula te Zambratija-Umag kod ulaza u kamp Stella Maris, DC206 Hum na Sutli-Kostel i županijska cesta Visočane-Poličnik (ŽC6014). Do 20. siječnja zbog građevinskog miniranja u mjestu Lovran DC66, u 10 i 14 sati kratkotrajno će se prekidati promet, pa vozače HAK poziva na strpljenje i razumijevanje.

Do 27. siječnja u 15 sati Jadranska magistrala DC8 u Primoštenu, na predjelu Tepli Bok, zatvorena je za teretna vozila i autobuse. Obilazak: Dolac-Podgreben-Primošten, i obrnuto. Na većini graničnih prijelaza nema dojava o dužim čekanjima. U prekidu su katamaranske linije Novalja-Rab-Rijeka i Mali Lošinj-Rijeka. Brodska linija Šibenik – Zlarin – Prvić Luka – Šepurine – Vodice plovi bez pristajanja u Prvić Luku.