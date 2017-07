DOKUMENTARAC O LAVICI NORI I OBITELJI ŠITUM: ‘To je bio trenutak kad je Đana za javnost postala antijunakinja, hladna i gramziva žena’

Sljedeći će tjedan na Pulskom festivalu biti prikazan dokumentarni film ‘Život od milijun dolara’ autora Roberta Tomića Zubera.

Cijela Hrvatska disala je početkom 2013. godine s obitelji Šitum – majkom Đanom Atanasovskom, ocem Ivicom Šitumom te hrabrom lavicom Norom Šitum, djevojčicom koja je zadnju šansu za život dobila u SAD-u nakon što su građani Hrvatske u spektakularnoj akciji prikupili gotovo milijun dolara u manje od tjedan dana. Unatoč naporima liječnika, djevojčica je preminula. Roditelji su se vratili u Hrvatsku bez jedinog djeteta, a od tog je trenutka cijela priča otišla u groznom smjeru.

Ucviljena majka pod paljbom javnosti

Novinari i fotoreporteri dočekali su ih na aerodromu, a dio javnosti ubrzo je počeo kritizirati majku Đanu zbog boje kaputa i načina na koji se nosila sa smrću djeteta. Pitanja gdje je nestao novac namijenjen njezinoj kćeri javnost je dočekala na nož. Činjenica da je iz aviona izašla u crvenom kaputu zasmetala je komentatorima na društvenim mrežama.

‘Postala je antijunakinja’

‘I to je bio prijelomni trenutak, trenutak u kojem je majka preminulog djeteta iza kojeg je, upravo zbog majčinih napora, stala cijela zemlja, postala antijunakinja, hladna, gramziva i pažnje željna žena. Bila je junakinja koja se na kraju nije poklopila s našim najnižim očekivanjima: nije izgledala shrvano, ponizno, nije se bacala po podu. I imala je crveni kaput. Analizirali smo taj trenutak mnogo puta, taj trenutak od kojeg se Đana Atanasovska i njezina obitelj počela vući po blatu. Ona jednostavno nije izgledala kao što bi ucviljena majka trebala izgledati. Ona je visoka, vitka, zgodna, njegovana, s puno samokontrole, a onda je i pitala gdje je i kako se troši novac skupljen za njezino dijete. I to joj javnost nije oprostila’, kazao je autor filma Robert Tomić Zuber koji je poželio ispričati priču o Nori Šitum i obitelji nakon njezine smrti.



U filmu ukazao na sumnjive transakcije

‘Imala je crveni kaput, a da toga nije bila svjesna, općenito je tih dana bila svjesna malo stvari. Nakon toga je htjela znati kako će se potrošiti novac, hoće li to biti na ponos djevojčičina imena i svih nas, hoće li se liječiti neko drugo dijete. Ali, čini se, to nije smatrano plemenitim. Ni nakon ovog filma, u kojem otkrivam gdje je novac i ukazujem na sve sumnjive transakcije i trošenje tog novca – naravno, ne od strane Šitumovih – ne očekujem da će se netko uznemiriti. Spremni smo sumnjati u sve i svakoga i ne vjerovati nikome: tko zna, možda su i oni nešto ukrali…’, rekao je Tomić Zuber, prenosi Jutarnji.

On je, kaže, obitelj Šitum slučajno upoznao.

‘Želio sam snimiti film o Nori. U pet dana prikupljeno je gotovo milijun dolara, vjerovao sam da će se djevojčica vratiti i da ćemo dovršiti film. Ali, nije’, rekao je Tomić Zuber.

U filmu nema kadrova snimljenih u zadnjim danima njezine bolesti, a nema niti sprovoda.

Pola godine nakon smrti počeli su problemi s udrugom Hrabro dijete

Šest mjeseci nakon smrti djevojčice pojavila su se pitanja što će biti s novcem koji je prikupljen u svrhu pomoći. Roditelji djevojčice poželjeli su osnovati zakladu koja bi djelovala kao centar za roditelje izvan Zagreba čija se djeca liječe u metropoli. Dok su boravili u SAD-u, roditelji Nore Šitum bili su smješteni u kući Zaklade Ronald McDonald, velikoj kući smještenoj u blizini nekoliko velikih dječjih bolnica.

‘Imali su na raspolaganju i psihologa, osobu koja ih je administrativno vodila kroz sustav. To im se jako svidjelo, htjeli su napraviti nešto slično kod nas. I meni se svidjela ideja i u tom sam smjeru htio nastaviti film’, kazao je Tomić Zuber.

Tada su počeli problemi, jer Udruga Hrabro dijete preko koje je prikupljan novac za Noru nije htjela dati novac prikupljen u svrhu njezina liječenja.

‘Norini roditelji nisu mogli saznati čak ni koliko je novca prikupljeno, ni koliko ga je ostalo. U službenoj komunikaciji dobili su podatak da su ostala dva, pa tri, pa četiri milijuna kuna. Svaki dopis – različit iznos’, rekao je redatelj.

DORH nezainteresiran

‘Sud se bavio samo time – kome novac ide. No, priča je ležala u tome gdje se taj novac nalazi, troši li se i kako. Smatram da je to ključno – hoće li novac biti iskorišten za liječenje ili će se malo-pomalo trošiti bez adekvatnog pokrića. Ispalo je da je istina bliža ovom drugom. No, sud, DORH i uredi državne uprave, koje smo i Norini roditelji i ja osobno na to upozoravali, nije zanimalo istražiti taj dio’, kaže Tomić Zuber koji je tijekom istraživanja doznao mnoge čudne detalje, poput činjenice da je akcija skupljanja novca za Noru Šitum trajala još pola godine nakon njezine smrti.

Novac otišao na putovanja, poklone, mobitele…

‘Napravljeno je i sudsko vještačenje isplata, koje su pokazale da se novac podizao na bankomatima, da su se tim novcem plaćali mobiteli, studijska putovanja članova obitelji vodećih ljudi udruge, računi u poklon-galerijama’, rekao je Tomić Zuber. Doznao je i da je dio novca uplaćivan na račune osoba vezanih uz udrugu ili na račune njihovih tvrtki.

Potrudio se da pred kamere izvede nekoga iz udruge, no bezuspješno.

Obitelj danas duguje stotine tisuća kuna za sudske troškove

Obitelj Šitum danas je dužna 400.000 kuna za razne sudske troškove, a ne znaju odakle će ih platiti.

‘Ne mislim da će se zbog toga netko posebno uznemiriti ili da će se nešto bitno promijeniti. Nije to film s happy endom, ali priča priču koju sam morao ispričati, a svaki gledatelj će donijeti svoj sud’, rekao je Tomić Zuber.