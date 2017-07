Udruge medicinskih sestara, kao i zdravstvene ustanove, upozoravaju na problem neriješene sistematizacije, neprepoznatosti visokog obrazovanja za medicinske sestre i stvarnim potrebama za visokoobrazovanim sestrinskim kadrom u zdravstvu.

Tako naprimjer KBC Osijek zapošljava oko 1200 medicinskih sestara, ali Uprava otvoreno priznaje kako je njihova najveća potreba zapravo za medicinskim sestrama sa srednjoškolskim obrazovanjem, piše Glas Slavonije.

Sistematizacija na razini države ne postoji

“Upravo za ovaj kadar, odnosno za medicinske sestre sa srednjom školom, mi raspisujemo natječaje. Potrebe za visokoobrazovanim sestrama nisu tako velike, a sistematizacija za ovo visoko obrazovanje još nije niti usklađena na razini države, za što se one kao struka moraju zauzeti”, rekao je zamjenik ravnatelja KBC-a Osijek dr. Vlatko Kopić.

Drugim riječima, sve medicinske sestre koje odluče nastaviti s obrazovanjem nakon srednje škole čine to na vlastiti rizik, jer im nitko ne garantira kako će s dodatnim obrazovanjem biti promaknute na više radno mjesto, ili da će imati viši koeficijent plaća.



“Nažalost, prema sistematizaciji ne postoji koeficijent za, primjerice, glavnu sestru s doktoratom znanosti, dok je za liječnika s doktoratom ili znanstvenim zvanjem sve posloženo”, objašnjava dr. Kopić.

Štoviše, visokoobrazovana sestra koja se odluči na doktorski studij sestrinstva ne može očekivati rad u praksi, već mora biti svjesna da se u tome slučaju odlučuje isključivo za znanstveni rad na fakultetu ili drugoj obrazovnoj ustanovi. Znači, bolnice otvoreno priznaju da im za rad s pacijentima nisu potrebne ni sestre s titulom doktora znanosti.

Obrazovanje za odlazak u inozemstvo

Predsjednica Hrvatske udruge medicinskih sestara Tanja Lupieri isto tako upozorava na ovaj problem s visokoobrazovanim sestrama.

“Sistematizacija je u ovom trenutku različita od ustanove do ustanove. Osobno nisam nikada vidjela da je neka ustanova raspisala natječaj za magistru sestrinstva, ali sestre koje se odluče na diplomski stručni studij ili magisterij, u svoje obrazovanje ulažu same i mogu se samo nadati da će njihova ustanova to nagraditi”, kaže Lupieri.

Upozorava da, “ako imate hiperprodukciju visokog obrazovanja u sestrinstvu, pitanje je, zapravo, je li to našim ustanovama nužno. Očito obrazovni sustav nije usklađen s potrebama u zdravstvu, bar ne prema trenutačnim sistematizacijama, pa Hrvatska sada visoko obrazuje medicinske sestre koje kasnije neće biti prepoznate na našem tržištu rada. Te će visokokvalificirane i fakultetski obrazovane sestre otići van.”