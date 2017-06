DOK PRAVOSUĐE TRAGA ZA NJOM, SANDRA ZELJKO UVJERAVA: ‘Ovo je prvi glas da me netko pokušava pronaći’

Mjesec i pol sud traga za Sandrom Zeljko kako bi joj dostavio rješenje neophodno za nastavak istrage u aferi Dnevnice, a ona tvrdi da o tome ne zna baš ništa.

“Ovo je prvi glas da me netko pokušava pronaći. Do sada sam uvijek bila dostupna i otvorena za sve što su pravosudne institucije od mene tražile, tako sam i sada dostupna na adresi koju sam im dala”, izjavila je Sandra Zeljko, drugoosumnjičena u aferi Dnevnice za kojom u posljednje vrijeme traga Županijski sud, a kako bi joj dostavili rješenje o ukidanju provođenja i proširenja istrage. To je, pak, uvjet da istraga nastavi svojim tijekom.

AFERA DNEVNICE – GDJE JE SANDRA ZELJKO? Sud već mjesec i pol ne može naći ženu koju se sumnjiči da je sa Sauchom ukrala milijun kn

No, dok Zeljko tvrdi jedno, glasnogovornik Županijskog suda u Zagrebu Krešimir Devčić tvrdi kako je sudac itrage rješenje poslao na adresu s kojom raspolaže i koja se nalazi u službenom spisu.



Zeljko ima dvije adrese, vukovarsku i zagrebačku. Je li prijavljena na adresi koju je dala istražiteljima za medije ne odgovara. N, ako nije onda je u prekršaju za koji joj prijeti kazna od 500 do pet tisuća kuna.

Ipak, nevjerojatno je da jedno pravosudno tijelo ne može pronaći osobu koja je godinama radila u Vladi.

Iz SOA-e kažu da oni provjere provode samo ako dobiju nalog nadležnog tijela. “Sigurnosno-obavještajna agencija ne komentira pojedinačne slučaje, ali Vas možemo obavijestiti da, sukladno Zakonu o sigurnosnim provjerama, SOA provodi sigurnosne provjere isključivo na temelju zahtjeva nadležnog tijela”, poručuju iz SOA-e. Provjeru Zeljko, čini se, nisu tražili. A ona je za Novu TV izjavila da je USKOK nikada nije ispitivao u svojstvu okrivljenice, već samo svjedoka.

Rješenje koje joj je sud pokušavao uručiti objavljeno je na e-oglasnoj ploči. Za osam dana smatrat će se uručenim. Bude li Zeljko, ako postupak protiv nje službeno počne, izbjegavala primiti poziv, priča će biti drugačija. Prema riječima odvjetnika Branka Šerića, mogla bi završiti i u pritvoru.