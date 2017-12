DOĆI AUTOM U CENTAR ZAGREBA OD SUTRA JE NEMOGUĆA MISIJA: Uvodi se posebna prometna regulacija, evo na što treba paziti

Zbog manifestacije Advent u Zagrebu na kojoj se očekuje na desetke tisuća ljudi, u centru Zagreba uvodi se posebna prometna regulacija od 2. prosinca do 7. siječnja.

Tako će se dostava u pješačke zone moći obavljati isključivo u vremenu od 2 do 7 ujutro, a izvan tog vremena samo iznimno omogućit će se dostave na obodima pješačke zone:

rotor Bakačeva istočna strana

Ulica Pod zidom

Vlaška – Palmotićeva

sjeverna strana Zrinjevca desna traka

Masarykova sjeverna strana od taxi stajališta do Preradovićeve

Masarykova sjeverna strana od taxi stajališta do Preradovićeve Strossmayerov trg istočna strana 3 mjesta

Tomislavov trg istočna strana 3 mjesta

Radnim danima od ponedjeljka do četvrtka od 17 do 23 sata, zabranjuje se promet za sva vozila osim tramvaja i vozila stanara, na zapadnoj strani Trga Nikole Šubića Zrinskog, na dijelu od Tesline do Hebrangove ulice, a promet Berislavićevom od Gajeve do Zrinjevca odvijat će se dvosmjerno.

Petkom, subotom i nedjeljom od 17 do 24 sata, zabranjuje se promet za sva vozila osim tramvaja i vozila stanara, na zapadnoj strani Trga Nikole Šubića Zrinskog, zapadnoj strani Trga Josipa Juraja Strossmayera i zapadnoj strani Trga kralja Tomislava, na dijelu od Tesline do Mihanovićeve ulice, promet Berislavićevom od Gajeve do Zrinjevca i Katančićevom od Gajeve do Strossmayerovog trga odvijat će se dvosmjerno.

Promet motornih vozila Gajevom, Teslinom i Amruševom u pravcu istoka, sjevernim zelenim valom Boškovićeva i Hebrangova u pravcu zapada te južnim zelenim valom Trenkova i Hatzova u pravcu istoka, odvijat će se bez ograničenja.

Zbog svega ovoga bit će postavljena i privremena prometna regulacija, a policija će uspostaviti blokadne punktove.

Preporučuje se da se tijekom Adventa u Zagrebu, u širem centru Zagreba, koristi javni prijevoz.