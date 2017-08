ON JE IZNAD ZAKONA: Pogledajte gdje je službeni auto parkirao načelnik osječke policije i kako se za to opravdao

Strogoća osječke policije poznata je širom Hrvatske, bilo da je riječ o privođenju starice zbog prelaska zebre na crveno ili zbog vožnje na nogostupima tamo gdje nema biciklističke staze. Nemali broj puta ljudi su kažnjeni, iako ih je policajac mogao samo upozoriti, no u policiji bi uvijek rekli da se “postupa prema zakonu i da reda mora biti.”

POLICIJSKA BRUTALNOST U OSIJEKU: Policajac srušio ženu jer je prošla kroz crveno?!

No, čini se da taj zakon ne vrijedi za sve isto. Naročito kada je riječ o načelniku PU osječko-baranjske Milanu Baričeviću, koji je nedavno počinio prometni prekršaj za koji bi obični vozači platili debele kazne. On je, kako piše Glas Slavonije, svoj službeni automobil marke Škoda Rapid zaustavio jedva metar od pješačkog prijelaza i samo nekoliko metara iza prometnog znaka na kojemu je znak zabrane zaustavljanja i parkiranja!

NOVI INCIDENT U OSIJEKU: ‘Policajac koji je oborio ženu jer je prešla preko zebre na crveno tjerao mi je dijete (7) da vozi bicikl po cesti!’



Na zahtjev da pojasni zbog čega je automobil zaustavio na mjestu gdje je to izričito zabranjeno, Baričević je najprije rekao da se ondje smije stati na nekoliko minuta, uz uvjet da vozač ne napusti vozilo. Potom se ispravio i rekao:

“Dobro, ne bi se smjelo zaustaviti, nitko osim dostave, to ste u pravu. Mislim da se sjećam kada je to bilo, a stao sam zato što mi je zazvonio mobitel. Znam stati kad sam u vožnji ako me zovu iz Operativno-komunikacijskog centra, jer ja ne vidim zašto zovu niti što se dogodilo i ne mogu znati koliko mi je poziv žuran. U pravilu nastojim gdje god mogu propisno stati i javiti se na telefon kako ga ne bih koristio u vožnji. Istina je da se nekad mogu i kasnije javiti, no ne znam kakav je poziv”, prokomentirao je Baričević.

Na upit bi li i drugi vozači bili kažnjeni da su napravili istu radnju, Baričević je odgovario da je takva radnja zabranjena, uz naglasak kako misli da policija postupa kad se netko ondje parkira, a ne ako se zaustavi.

Možda istovremeno, policijski službenik zaustavio je na pola ceste vozača u vožnji i legitimirao ga. Nije se obazirao ni na druge vozače niti ga je preusmjerio na obližnju autobusnu postaju odakle ne bi ometali druge vozače, što pokazuje i fotografija. Njegov potez stvorio je gužvu na inače vrlo prometnoj cesti, što ovaj put načelnik Baričević nije ocijenio ispravnim.

“To nije ispravno zaustavljanje, jer ako je policijski službenik zaustavio automobil, morao je uputiti vozača da stane sa strane. Hvala vam na dojavi i svakako ćemo nastojati vidjeti o čemu se radi”, rekao je Baričević.

Fotografije su preuzete s Glasa Slavonije